Каждый год в последнее воскресенье июля в Украине отмечают свой профессиональный праздник работники торговли. В 2018 году День работников торговли приходится на 29 июля. Сегодня принято поздравлять всех, чья деятельность непосредственно связана со сферой торговли и ресторанного хозяйства. А знаете ли вы историю этого праздника?

День работников торговли начали отмечать еще в 1996 году после установленного указа Президента Украины № 427/95 от 5 июня 1995 года. Этот праздник призван напомнить о непростом труде торговцев и показать, как работники этой сферы важны для страны и ее экономики. А вот до 1995 года отдельного профессионального праздника не существовало: работников торговли поздравляли вместе с теми, кто трудится в сфере бытового обслуживания и ЖКХ – в День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Украины на данный момент работают свыше 900 тыс. крупных и мелких предприятий, которые оказывают свои услуги всему населению. Это и продовольственные предприятия, и пункты общественного питания, и точки по продаже товаров народного потребления.

Редакция STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает всем работникам торговли хороших и благодарных клиентов!

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