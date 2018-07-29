Сегодня, 29 июля, вся Украина отмечает День торговли! Не упустите шанс порадовать теплыми словами и веселыми картинками своих любимых работников торговли в их профессиональным праздник. А самые красивые поздравления в стихах и открыткам – в нашем материале!

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С Днем работников торговли!

Я хочу вам пожелать

Сил, здоровья и успеха,

Кризиса не замечать.

Чтобы к каждому клиенту

Находили вы подход,

Спрос превысив предложение,

Укреплял бы ваш доход.

Чтоб налоги не душили,

Дело в гору только шло.

Счастья, радости, улыбок,

Чтоб всегда во всем везло.

Вам побеждать желаем стрессы,

К клиентам всем найти подход,

Работать в радость и с прогрессом,

Достичь в труде больших высот.

Купаться в деньгах, будто в море,

“Спасибо” слышать каждый день.

Не знать проблем, тревог и горя,

Цвести и пахнуть, как сирень.

Жить с верой в чудо и в удачу,

Как в сказке, чаще отдыхать.

Любви прекрасной вам в придачу,

И счастье в жизни отыскать!



С Днем работников торговли!

Пожелаю от души,

Чтоб к тебе большие толпы

За покупкой дружно шли.

Чтобы каждый улыбался

И повторно заходил,

Кошелек твой наполнялся,

Ну а труд не тяготил.

Желаем вам продаж больших,

Сегодня дарим этот стих,

Всем тем, кто торговать умеет,

Кто магазинчик свой имеет,

И кто торговлею живет,

И кто законы признает!

Торгуйте честно, без обмана,

И будут денежки в карманах!

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