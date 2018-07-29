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Телеканал СТБ / День торговли в Украине: поздравления с праздником

День торговли в Украине: поздравления с праздником

Телеканал СТБ

Сегодня, 29 июля, вся Украина отмечает День торговли! Не упустите шанс порадовать теплыми словами и веселыми картинками своих любимых работников торговли в их профессиональным праздник. А самые красивые поздравления в стихах и открыткам – в нашем материале!

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С Днем работников торговли!
Я хочу вам пожелать
Сил, здоровья и успеха,
Кризиса не замечать.

Чтобы к каждому клиенту
Находили вы подход,
Спрос превысив предложение,
Укреплял бы ваш доход.

Чтоб налоги не душили,
Дело в гору только шло.
Счастья, радости, улыбок,
Чтоб всегда во всем везло.

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Вам побеждать желаем стрессы,
К клиентам всем найти подход,
Работать в радость и с прогрессом,
Достичь в труде больших высот.

Купаться в деньгах, будто в море,
“Спасибо” слышать каждый день.
Не знать проблем, тревог и горя,
Цвести и пахнуть, как сирень.

Жить с верой в чудо и в удачу,
Как в сказке, чаще отдыхать.
Любви прекрасной вам в придачу,
И счастье в жизни отыскать!

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С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
Чтобы каждый улыбался
И повторно заходил,
Кошелек твой наполнялся,
Ну а труд не тяготил.

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Желаем вам продаж больших,
Сегодня дарим этот стих,
Всем тем, кто торговать умеет,
Кто магазинчик свой имеет,
И кто торговлею живет,
И кто законы признает!
Торгуйте честно, без обмана,
И будут денежки в карманах!

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