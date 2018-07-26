Украинская актриса Юлия Гершаник сыграла старшую дочь Лизу в новой лирической комедии от СТБ «Сдается домик у моря». Лиза ушла от парня и с разбитым сердцем вернулась в Одессу, в родительский дом. Девушка решила во что бы то ни стало все-таки найти свою любовь и создать семью, о которой так мечтала. Получится у нее это или нет — нам рассказала Юлия Гершаник.

Юлия, почему вы решили сыграть именно в картине «Сдается домик у моря»?

Это очень интересная история. Дело в том, что как раз тогда у меня родилась дочь Лиза. И то, что персонажа тоже зовут Лиза, я расценила как некий такой значок. И подумала, что надо обязательно пойти посмотреть, что же это такое, что за материал, что за роль. Мне очень понравилось, как проходили пробы. Сама история — очень забавная, я люблю такие теплые семейные истории. И после проб мне так хотелось, чтобы меня утвердили!

«Каждые три часа я убегала из кадра, кормила ребенка и возвращалась»

А как вы совмещали съемки и материнство?

Мы снимали почти полгода, и первые четыре месяца с тех пор, как мы зашли в павильон, дочка вместе с няней были со мной на площадке, потому что я кормила грудью. Каждые три часа я убегала из кадра, кормила ребенка и возвращалась. Каждый день утром мы ехали на площадку, а вечером возвращались домой. Таким образом доченька Лиза помогала мне все время.

Расскажите о своей героине Лизе. Похожи ли вы с ней?

Лиза — южная девушка. Я и сама родом из Николаева, который совсем недалеко от Одессы. Я думаю, что мы с ней в чем-то похожи, как все южные люди. Это, наверное, какой-то особый темперамент, ведь солнце — оно в крови. Эта девушка очень импульсивная, со взрывным характером, жаждущая любви и жаждущая семьи. Она же хочет выйти замуж, хочет найти свою любовь совершенно искренне — и она ее активно ищет. У нее на пути будет много любовных передряг, и я думаю, что в конце концов она все-таки найдет свою любовь. Мне очень хотелось бы в это верить!

«У нас сложилась замечательная, на мой взгляд, семья. Партнеры — это вдохновение!»

Откуда вы черпаете вдохновение перед съемками, перед тем, как войти в образ?

У меня очень много источников вдохновения. Я вспоминала какие-то истории из своей жизни и жизни знакомых. Очень часто так бывает, что когда проводишь время на пляже, то наблюдаешь за людьми. И у меня всплывали какие-то картинки с отдыха. Плюс, у нас сложилась замечательная, на мой взгляд, семья. Партнеры — это вдохновение! Алеся Пуховая, которая играла маму… Я до сих пор ее называю мамой, мы переписываемся, созваниваемся, я говорю ей «мамуля». А бабушка, Вера Ильинична (актриса Вера Кавалерова. — Прим. ред.), — совершенно солнечный человек. Ну, и, конечно, Антон (Антон Щербаков — режиссер-постановщик. — Прим. ред.). Антон, который всегда мог настроить, подтолкнуть, подсказать, помочь. Я ему очень за это благодарна! И когда режиссер часто и лучезарно улыбается — это всегда поднимает настроение и создает южную, солнечную атмосферу.

Какие были курьезные моменты во время съемок? Что вам запомнилось?

Самый курьезный момент — это то, что мы снимали лето в ноябре. Когда у нас было несколько дней для съемок жаркого лета в середине ноября — это было сильно! Когда под скамейкой стоит включенное «UFO», и ноги опустить не можешь, потому что внизу жарко, а сверху тебе очень холодно. Это такое себе бодрящее жаркое лето!

Также когда мы снимали сцену на пляже, произошел еще один яркий случай. Началась какая-то паника на площадке, я не могла понять, что происходит. Оказалось, один из наших операторов бросился в воду, чтобы спасти утопающего! Тогда был шторм, волны, сильный ветер, и Макс (оператор — Прим. ред.) спас человека.

«Семья — это источник силы, это поддержка, это безусловная любовь. Именно безусловная, когда любят не за, а вопреки»

На ваш взгляд, каков основный посыл картины «Сдается домик у моря»?

Семья — это самое главное. Семья — это источник силы, это поддержка, это безусловная любовь. Именно безусловная, когда любят не за, а вопреки. Я очень надеюсь, что получилось создать атмосферу тепла, атмосферу доверия. Наша семья очень большая, из семерых человек: трое детей, двое мужей, мама и авантюрная бабушка. И хотелось бы донести, что семья — это самые близкие, самые важные люди на Земле.

Ева Николаева

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