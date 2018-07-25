Вячеслав и Марина Узелковы отмечают день рождения дочери

Сегодня тренеры проекта «Зважені та щасливі» Вячеслав и Марина Узелковы отмечают шестой день рождения своей дочери Оливии. Трогательные поздравления от счастливых родителей, а также их семейные фотографии смотрите в материале.

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О дне рождения дочери пара написала на своих страницах в социальных сетях. Марина Узелкова сделала пост из нескольких фотографий с трогательной подписью:

«Моя нежная и прекрасная девочка, Господь подарил мне тебя для того, чтобы быть счастливой 😊💕… Мечтай и воплощай, твори и восхищай, люби и отдавай, учись и поучай, дари и принимай, живи и познавай… Бери от жизни всё, что в силах унести. С днём рождения, милая🎂. Люблю тебя, сказочная Оливия, всем сердцем».

Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 24 Июл 2018 в 8:59 PDT

Вячеслав Узелков на своей странице в Instagram также нежно подписал фотографии своей дочери: «Сегодня 6 день рождения нашей принцессы Оливии. Моя жена подарила мне красавицу. Марина, спасибо тебе. Я уверен, Оливия возьмет от нас только самое лучшее. Главное, ей сейчас здоровья. Я понимаю, что дочь – это папина радость. Я не много получал подарков, но это лучший подарок, подаренный мне Мариной и Господом. Чтобы наша семья была счастлива и всегда мы слышали детский смех и голос. Я люблю вас, мои родные».

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) 24 Июл 2018 в 10:35 PDT

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