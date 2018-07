Куда пойти на выходных 28–29 июля 2018 года

Задаетесь вопросом, чем бы заняться в грядущие свободные деньки? Редакция сайта СТБ знает, куда пойти в Киеве и отлично провести время. Столица полна интересных мероприятий, и мы этим с вами поделимся. Специально для читателей сайта СТБ – афиша мероприятий в Киеве на выходные. Повеселитесь от души!

Ночь кино с Джимом Керри

28-29 июля, 23:00-8:00

Циферблат, Владимирская, 49 а

Стоимость: 130 грн

Лучший актер в мире, хорошая компания, уютная и веселая атмосфера, чай, тосты, печенье и, естественно, самые плюшевые пледы! Что еще нужно для идеальной ночи кино. Даже если вы уже по сто раз пересмотрели три культовых фильма не менее культового Джима Керри, «Всегда говори «Да»», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», в этот вечер вы увидите эти шедевры с новой стороны. Возможно, даже захотите устроить домашний киномарафон по просмотру всех фильмов Джима Керри!

Стендап-уикенд на ВДНХ

27, 29 июля, 19:00-20:45

ВДНХ

Стоимость: 199 – 299 грн

Ценители отборного юмора, добро пожаловать. В благоухающем саду почти в сердце Киева вас ждет море смеха и отличного настроения. Приходите с друзьями, семьей, с любимыми и насладитесь оригинальными шутками стендап комиков. Эти ребята знают толк в том, как поднять настроение даже самым строгим ценителям юмора. Приходите, не пожалеете!

Vedalife Фестиваль Йоги

25-29 июля, 7:00-10:00

Парк Дружбы Народов

Вход свободный

Много йоги, успокаивающей музыки, пение мантр, медитация. Такой себе ретрит кэмп в Киеве. Вы узнаете все о ведическом образе жизни, питании, мышлении и многое другое. Даже если вы далеки от этой культуры, просто приходите провести время в кругу интересных людей, начните утро с медитации, йоги и вкусных угощений.

English Speaking Club и пикник

29 июля, 20:00-22:00

Бехтеревский переулок, 6

Стоимость: 150 грн. Регистрация: https://goo.gl/forms/23bQDy1VeHCkTsmi1

Интересный фильм на английском языке, живое общение, вкусная еда от ресторана-партнера и компания единомышленников, которые хотят подтянуть английский. На свежем воздухе вы проведете время и с удовольствием, и с пользой. Однако, чтобы точно попасть на мероприятие, нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы организаторы все рассчитали.

Саксофон и оркестр в саду

28 июля, 20:00

Ботанический сад имени Гришко

Стоимость: от 350 грн

Талантливый саксофонист Дмитрий Бобин и «Виртуозы Киева» покажут вам новую программу. в окружении зелени ботанического сада музыканты сыграют известные джазовые хиты, такие как: Summer Samba, Menina Moca, Tea for Two, Diamonds are The Girls Best Friends, Pink Panther и многие другие. Приходите и окунитесь в вечер красивой музыки от мастеров своего дела!

