Ежегодно 24 июля отмечается день ангела Ольги – праздник, посвященный великой княгине Ольге. Ольга – древнерусское имя, позаимствованное у скандинавов и их традиционного Хельга. В переводе означает «святая», «священная», «светлая», «ясная», «мудрая», «роковая». Редакция stb.ua поздравляет с Днем ангела своих читательниц с именем Ольга, а также звезд телеканала СТБ – Ольгу Сумскую, Ольгу Кучер, Ольгу Волкову, Ольгу Стогнушенко и Ольгу Янковскую! Отправляйте наши поздравления с днем ангела Ольги своим близким и знакомым!

Поздравления с днем ангела Ольги в стихах

***

Олечка, Оля, поменьше печали,

Сегодня день ангела твой наступил.

Тебя этим именем в детстве назвали,

Сей выбор характер твой определил.

Ольги обычно очень упрямы,

Но добиваются в жизни всего.

Ни от кого не зависимы, прямо

Идут к своей цели, преградам назло.

Помимо всего, будь счастливой всегда.

Мы ценим тебя, ты наша звезда!

Пусть ангел хранит тебя от напастей,

Тебя по пятам пусть преследует счастье.

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***

Упрямо следуй за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою

Следят еще и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И гордость будет через край.

Пускай любимый человечек,

Твоя отрада и любовь,

Всегда согреет и обнимет,

И будет ждать тебя домой.

И Ольга значится «святая»,

Твори же добрые дела.

За них воздастся, пусть не сразу,

Но будет счастлива душа.

***

Все сердца мужчин до боли,

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует,

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука

Знаком счастья и добра.

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***

Поздравления для Ольги

По крупице собираю,

Их уже набралось столько,

Что, боюсь, их растеряю.

Принимай скорей в ладони

Поздравления мои,

Светлой радостью заполнят

Они завтрашние дни.

Принесут тебе удачу,

Принесут тебе успех,

Я тебе желаю счастья,

Раздели его на всех.

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

С праздником вас, дорогие Ольги!

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