Ежегодно 24 июля отмечается день ангела Ольги – праздник, посвященный великой княгине Ольге. Ольга – древнерусское имя, позаимствованное у скандинавов и их традиционного Хельга. В переводе означает «святая», «священная», «светлая», «ясная», «мудрая», «роковая». Редакция stb.ua поздравляет с Днем ангела своих читательниц с именем Ольга, а также звезд телеканала СТБ – Ольгу Сумскую, Ольгу Кучер, Ольгу Волкову, Ольгу Стогнушенко и Ольгу Янковскую! Отправляйте наши поздравления с днем ангела Ольги своим близким и знакомым!
Поздравления с днем ангела Ольги в стихах
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Олечка, Оля, поменьше печали,
Сегодня день ангела твой наступил.
Тебя этим именем в детстве назвали,
Сей выбор характер твой определил.
Ольги обычно очень упрямы,
Но добиваются в жизни всего.
Ни от кого не зависимы, прямо
Идут к своей цели, преградам назло.
Помимо всего, будь счастливой всегда.
Мы ценим тебя, ты наша звезда!
Пусть ангел хранит тебя от напастей,
Тебя по пятам пусть преследует счастье.
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Упрямо следуй за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И гордость будет через край.
Пускай любимый человечек,
Твоя отрада и любовь,
Всегда согреет и обнимет,
И будет ждать тебя домой.
И Ольга значится «святая»,
Твори же добрые дела.
За них воздастся, пусть не сразу,
Но будет счастлива душа.
***
Все сердца мужчин до боли,
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует,
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.
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Поздравления для Ольги
По крупице собираю,
Их уже набралось столько,
Что, боюсь, их растеряю.
Принимай скорей в ладони
Поздравления мои,
Светлой радостью заполнят
Они завтрашние дни.
Принесут тебе удачу,
Принесут тебе успех,
Я тебе желаю счастья,
Раздели его на всех.
***
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична, и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем,
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.
С праздником вас, дорогие Ольги!