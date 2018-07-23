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Телеканал СТБ / Выходные в июле 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные в июле 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Телеканал СТБ

Июль не подарит украинцам дополнительных выходных, но, тем не менее, поводы для праздников все же будут. Так, в июле украинцы отметят немало профессиональных праздников и славянский праздник Ивана Купала. Читайте в материале подробнее о том, сколько будет выходных дней в июле и какие торжества будем отмечать.

Когда выходные в июле 2018

В июле украинцы будут работать 22 дня. При этом выходных дней в июле 2018 получится 9: это 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля. И хотя государственных праздничных выходных не предвидится, мы сможем отметить немало важных дат.

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Праздники в июле 2018

1 июля —  День архитектуры Украины и День Военно-морских Сил Украины

2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины

6 июля — День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля — День работника природно-заповедного дела

8 июля — День рыбака

15 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

16 июля — День бухгалтера

29 июля — День флота Украины

27 июля — День системного администратора

28 июля — День PR-специалиста

29 июля — День работников торговли

Кроме того, в ночь с 6 по 7 июля украинцы отмечают традиционный славянский праздник Ивана Купала, посвященный летнему солнцестоянию.

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