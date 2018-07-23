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Телеканал СТБ / Солнцезащитные очки: трендовые варианты 2018 года

Солнцезащитные очки: трендовые варианты 2018 года

Телеканал СТБ

Лето уже вовсю набирает обороты, а значит, пора задуматься о самом востребованном аксессуаре жаркого времени года — солнцезащитных очках. Очки 2018 удовлетворят требования каждой модницы: разнообразные формы, оправы и цвета позволят выбрать подходящий вариант. Так, по-прежнему актуальными будут модели «авиаторы», «оверсайз» и «кошачий глаз». Кроме того, в тренде будут очки sсi-fi, на создание которых дизайнеров вдохновил фильм «Матрица».  

Модные очки 2018: «авиаторы»

«Авиаторы», или «капельки»,  не теряют своей актуальности и популярности в 2018 году. Эта модель подходит практически всем, дополняя и завершая стильный образ. В этом году трендовыми будут «авиаторы» в металлической оправе и с цветными линзами. Обратите внимание на массивные «авиаторы» синего цвета!

Солнцезащитные очки 2018: «оверсайз»

В 2018 году модель очков «оверсайз» может быть овальной, квадратной или прямоугольной формы. А модной тенденцией станет массивная и грубая оправа. Что же до цвета линз, то здесь выбор остается за вами.

Очки 2018: «кошачий глаз»

Очки модели «кошачий глаз» в 2018 году позволят создать стильный и элегантный образ. Эти солнцезащитные очки отлично сочетаются как со струящимися платьями, так и с классическими костюмами. Но самое главное, что эти очки подойдут практически любой форме лица, выравнивая пропорции.

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Модные солнцезащитные очки: круглые

Дизайнеры предлагают модницам в 2018 году обзавестись круглыми очками, которые могут быть и с тонкой, и с массивной оправой. Цвет стекла предпочтительно может быть зеркальным, прозрачным, коричневым или черным.

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Солнцезащитные очки: зеркальные

Невероятно стильными и эффектными в 2018 году признаны очки с зеркальными стеклами. Оправа для таких очков может быть роговой, мраморной, декорированной цветами. Также популярными будут цветные стекла и градиент.

Модные очки sci-fi

В 2018 году sci-fi — это самые модные очки. Такая модель была у героев всеми любимого фильма «Матрица», что и вдохновило дизайнеров на создание нового тренда. Эти очки могут быть в спортивном стиле или могут по форме напоминать 3D-очки. Оправы у них допускаются и крупные, и такие, что обрамляют только верх или только низ стекла. Цвет линз может быть как классическим черным или коричневым, так и цветным и даже прозрачным.

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