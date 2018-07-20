Пляжи Киева спасают всех городских жителей от летнего зноя. Но стоит знать, какие именно киевские пляжи можно посещать в 2018 году. Мы составили список самых красивых пляжей в столице Украины, на которых можно купаться и вообще отлично провести время, не уезжая из города.

Пляж «Золотой», в районе Гидропарка

Название пляжа оправданное, ведь песок здесь действительно золотистого цвета. Здесь возникает приятное и одновременно странное ощущение, ведь отсюда видно не только красивый Днепр, но и пейзажи Киева – Киево-Печерскую Лавру и правый берег столицы.

На территории есть туалет и кабинки для переодевания.

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Единственное, что здесь трудно найти, – это рестораны и кафе, поэтому лучше взять еду с собой.

Пляж «Центральный», Труханов остров

Удобное месторасположение этого пляжа Киева – не единственное его достоинство. «Центральный» находится прямо возле парашютной вышки! Кроме того, этот пляж Киева совершенно бесплатный.

На территории есть душевые кабины, туалет и места для переодевания.

Пляж «Черторой», парк Дружбы народов

Киевский пляж «Черторой» очень комфортен для отдыха. На территории находится 12 кабин для переодевания, фонтаны с питьевой водой, навес, который защищает от солнца. Также пляж достаточно чистый и на его территории много урн.

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Пляж «Радужный», Воскресенка

Пляж Киева, который находится на озере Радунка в Днепровском районе.

Несмотря на отсутствие лежаков, здесь есть чем заняться, кроме плавания! Например, вы сможете взять напрокат катамаран и вдоволь повеселиться. Самым маленьким посетителям тоже будет нескучно – для них тут установлены аттракционы.

Еще одно достоинство этого киевского пляжа – расположение неподалеку от супермаркета.

Пляж в Пуще-Водице

Если желание выехать из Киева для вас ключевое, советуем вам тихое место за пределами города. Завораживающая Пуща-Водица поможет забыть шумный город – лишь лес и тишина.

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Этот пляж оснащен топчанами и кабинками для переодевания. Также из плюсов – прокат лодок. Единственный минус пляжа – в выходные дни здесь людно.

«Bora-Bora», Гидропарк

Помимо днепровских пляжей Киева, есть еще один не менее привлекательный вариант. Не обязательно искать реки и водоемы, чтобы остудиться от летней жары. Прекрасная альтернатива – бассейн.

Пляжный клуб «Bora-Bora» расположен в живописном месте, откуда видно лес и Днепр.

Место отдыха открыто с 10.00 и работает до последнего посетителя!

«City Beach Club», ТЦ «Ocean Plaza»

Место, успевшее стать популярным в столице, – «City Beach Club». Оригинальность зоны отдыха в том, что она находится прямо на крыше комплекса «Ocean Plaza» откуда открывается вид на Киев.

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Попав на этот пляж Киева, вы абсолютно забудете о том, что находитесь в столице, а мысли о работе и заботах мгновенно вас покинут. Территория оснащена лежаками разной стоимости, баром и двумя бассейнами (детским и взрослым).

Бассейн на ВДНГ

Еще одно популярное место отдыха в Киеве – 25-метровый бассейн на ВДНГ. На территории находятся шезлонги с зонтами, где можно спрятаться от жары. Также для детей есть отдельный бассейн – комфортный и безопасный. Здесь вы сможете не только пожариться на солнышке и покупаться, но и совершенно бесплатно поиграть в волейбол!

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Цены на посещение бассейна зависят от дня недели. Максимальная сумма в выходной день – 150 грн.

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