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Телеканал СТБ / 20 июля — Международный день торта

20 июля — Международный день торта

Телеканал СТБ

Все сладкоежки точно знают какой праздник отмечается во всем мире 20 июля  Международный день торта! Как можно устоять и не отпраздновать это событие, даже если ты не любишь сладкое? Мы расскажем о празднике Международный день торта все самое интересное!

международный день торта история и обычаи

20 июля – Международный День Торта

Например, вы знаете, что слово «торт» произошло от итальянского слова «torta»? И переводится оно как  замысловатый. Ведь и правда, на тортах всегда есть какие-то украшения из крема, множество коржей, начинки и т.д. Замысловатости этому красивому десерту точно не занимать.

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А вот идея праздновать Международный день торта пришла в голову людям творческих профессий. Художники, музыканты, кулинары и дизайнеры решили, что празднование Международного Дня Торта должно символизировать мир и дружбу. Также организаторам и основателям праздника хотелось, чтобы он объединял людей всех национальностей и религий. Если подумать, то действительно, что как ни торт может служить такой цели. Когда к вам в гости приходит человек с тортом в руках, то это значит, что он пришел к вам с добром, радостью и удовольствием.

В праздновании Международного дня торта ежегодно используется разнообразная тематика. Например в 2015 году организаторы и участники праздника создавали торты по теме “Сказка”. В 2014 году Международный день торта праздновался в формате “Парад планет” и каждая из стран участниц создала свой торт в виде отдельной планеты со своими проблемами и поводами для гордости. Перед этим (в 2013) Международный день торта был посвящен тематике “Любви к окружающему миру” и на тортах в основном изображали природу. А вот в 2012 году Международный День Торта праздновался в концепции дня космонавтики.

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Если вы считаете, что глупо праздновать такие праздники, как Международный день торта, то вы ошибаетесь. В нашей повседневной жизни в основном много рутины и так хочется положительных эмоций и впечатлений. Порадуйте себя 20 июля и отпразднуйте Международный день торта со своими близкими!

Отпраздновать Международный день торта можно приготовив один из вкуснейших десертов. Например сегодня мы публиковали рецепт пирога с малиной, который готовится быстро и без выпечки. Также можно приготовить черничный торт по рецепту Татьяны Литвиновой. Или выбрать что-то позамысловатей в нашей подборке креативных тортов. А если у вас нет времени на кулинарию, но вы загорелись отпраздновать Международный День Торта, то купите лакомство в магазине, в наше время – это не проблема. А еще, как вариант, вы можете отпраздновать этот праздник в одном из кафе или ресторанов, которые славятся своей выпечкой. Ведь тортом можно считать и мафины, и пирожные и кексы и даже сладкие пироги.

К слову, сегодня также празднуется праздник “День хождения по бардюрам”. Если вы категорически против тортов – тогда вы можете отметить этот праздник, и развивая равновесие пройтись по всем бардюрам города. Это так весело и по детски.

Редакция stb.ua желает вам вкусного Международного Дня Торта, а также мира, дружбы и любви!

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