Лунный посевной календарь садовода-огородника на июль 2018 года вы найдете в нашем материале. Мы расскажем, когда лучше сеять, собирать и удобрять ягоды, овощи, фрукты, садовые растения. Читайте, когда необходимо заниматься садом и огородом в июле 2018.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июль 2018 года

1–3 июля – убывающая Луна. Не рекомендуют осуществлять посевы и посадки. Лучше собирайте зерновые и корнеплоды, косите, проводите опрыскивание. Можно также подстричь кусты и деревья, провести прополку. Посадите сельдерей, редис, луковичные, проведите прививку деревьев и ягодных кустов.

4–6 июля – рекомендуют заготавливать варенье и соленья. Хороший период для культивации, полива и внесения удобрений. Благоприятное время, чтобы собирать урожай корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, осуществлять сушку овощей и фруктов.

7–9 июля – во время убывающей Луны рекомендуют сажать корнеплоды, клубневые и луковичные культуры. Займитесь подстриганием кустарников и деревьев.

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10–12 июля – нежелательно сажать и пересаживать травянистые культуры. В это время полезно удалять лишние побеги, заниматься покосом и прополкой. Заготовьте зелень и лекарственные травы. Сейчас нужно собирать все, что хранится недолго.

13–15 июля – желательно не заниматься посадкой и посевом садово-огородных культур. Удачное время, чтобы бороться с вредителями, а также для сбора семян подсолнечника.

16–18 июля – не пересаживайте и не сажайте фруктовые деревья и овощи. В это время хорошо приживутся вьющиеся растения.

19–21 июля – посадите косточковые фруктовые деревья, они хорошо приживутся. Размножайте растения корнями, собирайте травы. Посадите капусту, помидоры, огурцы, перец, тыкву. Займитесь прививкой, удобрением, поливом и уничтожением вредителей.

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22–24 июля – благоприятный период, чтобы посадить зелень, лук, чеснок, перец, лекарственные травы. В это время хорошо сажать домашние цветы, они расцветают быстрее. Соберите овощи, ягоды, фрукты и семена.

25–27 июля – очень хорошо сажать и пересаживать грушевые и сливовые деревья. Хорошее время для рыхления, внесения удобрений, прививки деревьев и покоса. В полнолуние лучше ничего не сажать.

28–30 июля – соберите зерновые и корнеплоды. Полезно заняться посадкой сельдерея, луковичных, редиса. Удачное время для заготовки солений и варенья.

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