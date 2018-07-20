28 июля украинцы отмечают День крещения Киевской Руси – Украины. Этот праздник в Украине призван напоминать о значении православных традиций в истории и развитии украинского общества. Как отметят День крещения Киевской Руси – Украины в 2018 году – читайте в материале.

День крещения Киевской Руси – Украины был учрежден 25 июля 2008 года, после того, как тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ «О Дне крещения Киевской Руси – Украины», согласно которому отмечать этот день принято каждый год 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.

Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви сообщает, что в этом году отмечается не только 1030-я годовщина принятия Крещения, но и 30-я годовщина восстановления монашеской жизни в Киево-Печерской лавре.

Как отметят День крещения Киевской Руси – Украины в 2018 году

27 и 28 июля по случаю Дня крещения Руси и памяти святого благоверного князя Владимира состоятся торжественные богослужения на Владимирской горке и в Святой Лавре. В связи с этим 27 числа на Владимирской горке пройдет торжественный благодарственный молебен, где можно будет поклониться семи великим святыням.

Молебен начнется в 13:00, а по его завершению, в 13:30, состоится торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре, где начнется торжественное всенощное бдение. Святыни, мощи и чудотворные иконы будут круглосуточно доступны в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

На следующий день, 28 июля, в 9:00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется торжественная Божественная литургия, которую возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В этот день все желающие смогут исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин.

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