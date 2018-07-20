Какие новинки в кино смотреть в июле 2018 года? Когда вам надоест лежать на пляже, хватайте холодную колу и бегите в кино, тем более, что в июле выходит столько долгожданных фильмов. Мы в редакции сайта СТБ подготовили для вас киноафишу, в которой вы узнаете, какие новинки кино выйдут на экраны в июле 2018.

Человек-муравей и Оса

Жанр: фантастика, экшн

Страна: США

Продолжительность: 2:05

Этот фильм – юбилейная, 20-я картина по вселенной Marvel. У Скотта Ленга, супергероя Человека-муравья, новая опасная миссия. Ему снова придется надеть свой суперкостюм, позволяющий ему увеличиваться и уменьшаться до любых размеров. Теперь ему не только придется бороться со злом, но и найти общий язык с новой напарницей – храброй Осой.

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Монстры на каникулах 3: Море зовет

Жанр: мультфильм, семейный

Страна: США

Продолжительность: 1:35

Дракула вместе со своими друзьями, дочерью Мейвис и внуком Деннисом отправляются в круиз на шикарном лайнере. Безумные развлечения на любой вкус: монстрованны, лунобаскетбол и прочее. Беда пришла откуда не ждали – Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную Эрику. Однако Мейвис знает, что Эрика не та, за кого себя выдает, и знает ужасную тайну, которая может поставить под угрозу существование всех монстров.

Невероятные приключения Факира

Жанр: комедия, приключения

Страна: Франция

Продолжительность: 1:37

Самая большая и страстная любовь у индийца Анджа – ИКЕА. Чтобы заполучить желанную мебель, он решает не быть нищим и становится уличным факиром и карманником. Наконец-то он на шаг приблизился к мечте и заработал на билеты в Париж, где первым делом отправился в магазин ИКЕА. Там он познакомился с девушкой, договорился с ней о свидании, но на следующее утро проснулся в… Англии. На этом приключения Анджа только начались.

Клуб молодых миллиардеров

Жанр: триллер, драма, биография

Страна: США

Продолжительность: 1:40

1980-е, группа молодых и состоятельных парней решается на аферу с целью получения значительной суммы денег. Однако их махинации подвергают огромной опасности не только молодых людей, но и их близких. История основана на одноименном сериале 1987 года.

Миссия невыполнима: Фолаут

Жанр: триллер, боевик

Страна: США

Продолжительность: 2:27

Шестая по счету часть франшизы «Миссия невыполнима», в главной роли остался Том Круз. Спецагент Итан Хант вместе со своей командой и союзниками вынужден идти наперегонки со временем, чтобы в очередной раз спасти мир, предостеречь его от катастрофы и справиться с невыполнимой миссией.

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