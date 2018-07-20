Мы подготовили афишу концертов в Киеве на июль 2018, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее для вас мероприятие. В самый разгар лета следует развлекаться по полной, а концерты – идеальный способ привнести в свою жизнь позитивные и яркие эмоции. Читайте афишу концертов в Киеве на июль 2018 от редакции сайта STB.UA.
Atlas Weekend 2018
Когда: 3 июля – 8 июля
Где: ВДНГ
Стоимость билетов: 3 июля – бесплатно, 4–8 июля – от 1000 до 6000 грн
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Джаз на пляже — Nat King Cole & Nina Simone
Когда: 5 июля 20:00–22:00
Где: Южный берег Киева, Труханов остров
Стоимость билетов: 300–400 грн
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Instrumental Smooth Jazz
Когда: 10 июля 20:00
Где: Carribean Club
Стоимость билетов: от 120 грн
Джаз на террасе — Louis Armstrong and Ella Fitzgerald
Когда: 11 июля 20:00
Где: В12, ул. Десятинная, 12
Стоимость билетов: 200–400 грн
FINK
Когда: 18 июля 20:00
Где: «Зеленый театр», Парковая дорога, 2
Стоимость билетов: от 759 грн
Keith Dunn (USA) – Missy Sippy Blues & Roots Festival
Когда: 22 июля 20:00
Где: «Мистецький арсенал», ул. Лаврская, 12
Стоимость билетов: от 350 грн
Симфонический The Beatles
Когда: 24 июля 19:00
Где: «Roof», ул. Сечевых стрельцов, 37–41
Стоимость билетов: от 200 грн
UPARK Festival 2018
Когда: 25–26 июля
Где: Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского
Стоимость билетов: от 1430 грн
Warhaus
Когда: 28 июля
Где: «Зеленый театр», Парковая дорога, 2
Стоимость билетов: от 599 грн