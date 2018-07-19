Тайское жареное мороженое – один из ярких примеров экзотичности и странности блюд этой азиатской страны. Как сделать тайское жареное мороженое в домашних условиях? Оказывается, все не так сложно, как может показаться. Вам пригодится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Рассказываем, как приготовить тайское жареное мороженое в домашних условиях.
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Ингредиенты:
- любое сливочное мороженое
- 3 яйца
- кокосовая стружка
- панировочные сухари
Способ приготовления:
- Заморозить мороженое до максимального состояния. Для этого необходимо настроить морозильную камеру на минимальную температуру.
- Подготовить панировки: в одну мисочку высыпать кокосовую стружку, во вторую – панировочные сухари, в третью – взбитые яйца.
- Достать мороженое и нарезать его на порции.
- Максимально быстро запанировать мороженое. Для этого нужно сначала опустить его в кокосовую стружку, затем в яйцо и в панировочные сухари.
- Разложить мороженое по тарелке и отправить в морозилку примерно на полчаса.
- Рафинированное подсолнечное масло хорошо разогреть во фритюре (если нет фритюра, налить масло в кастрюльку, столько, сколько нужно, чтобы покрыть мороженое).
- Мороженое достать из морозилки и каждую порцию окунуть в кипящее масло секунд на 30, чтобы корочка стала золотистой.
- Подавать тайское жареное мороженое с любимыми топпингами, фруктами и мятой.
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