Совсем скоро, 31 августа, состоится премьера «Цієї миті рік потому» – нового уникального проекта телеканала СТБ о силе духа и стремлении, несмотря на все трудности, добиться заветной цели. «Цієї миті рік потому» является адаптацией уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Ведущей украинской версии проекта стала обаятельная Даша Трегубова – актриса, продюсер и эксперт «Все буде добре». Подробнее о том, чего ожидать зрителям от нового ток-шоу с элементами реалити, читайте в материале и смотрите видео.

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Возможно ли в 63 года оседлать байк? Или священнику стать диджеем? А реально обычному подростку освоить сложнейшие фокусы? Или простой девушке наконец повстречать свою самую большую любовь? Герои нового проекта СТБ «Цієї миті рік потому» ставят перед собой цели – неожиданные, порой, казалось бы, невероятные, смелые и трогательные. Каждый участник обещает достичь желаемого за 12 месяцев.

Однако главная особенность проекта в том, что для зрителей год кропотливой работы над мечтой проходит всего за одно мгновение. Екатерина Ведмеденко, руководитель ТО, работающего над шоу, и Екатерина Назаренко, руководитель непосредственно проекта, называют «Цієї миті рік потому» своеобразной «машиной времени»:

«У нас есть студия, в которой две двери — «Цієї миті» и «Рік потому». Герой появляется в студии «Цієї миті», встречает там Дашу Трегубову и дает ей обещание достичь своей цели за 365 дней. Даша его провожает, благословляет, говорит напутственную речь. Герой уходит из студии, а через год возвращается через дверь «Рік потому». Но для зрителя — это телевизионное волшебство, поскольку между уходом героя в одну дверь и появлением из другой проходит секунд 17».

В эпизодах «Цієї миті рік потому» покажут реальных людей с их реальными историями, которые они рассказывают сами, на протяжении целого года фиксируя каждое достижение и неудачу с помощью видеодневника. Смогут ли герои поразить зрителей удивительными преображениями всего за одно мгновение?

Video: «Цієї миті рік потому»: объявлена дата старта нового проекта на СТБ Когда стартует проект Цієї миті рік потому на телеканале СТБ? Цієї миті рік потому - 31 августа 2018

Не пропустите премьеру нового проекта «Цієї миті рік потому» уже 31 августа в 20:00 на телеканале СТБ!

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