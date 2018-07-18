Куда пойти на выходных 21–22 июля 2018 года

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 21–22 июля 2018 года

Куда пойти на выходных 21–22 июля 2018 года

Телеканал СТБ

Лето – не время скучать. Потому быстренько читайте подборку редакции сайта СТБ и узнайте, куда пойти в Киеве на выходных, чтобы не просидеть дома. Афиша мероприятий в столице на уик-энд 21–22 июля поможет вам выбрать лучший вариант, чтобы отлично провести свободное время.

NRJ Live Party в Sky Family Park

1nmlm,fr

21 июля 19:00

Sky Family Park, просп. Генерала Ватутина, 2

Стоимость: 150 грн

На этой крутой летней тусовке вы увидите и услышите популярных звезд украинской эстрады MOZGI, судью «Х-фактор» NK, Дениса Реконвальда, DJ Nana. Артисты начнут выступать в 19:00. Ведущими музыкального мероприятия будут известные по Let’s Go! Show Саша, Маша и Френк. Также вы сможете насладиться вкуснейшими коктейлями в местном баре.

Читайте также: Почему ломаются ногти и как этого избежать

Кураж Базар «Friends» edition

friendscast.0.0

2122 июля

Кураж базар, ул. Беломорская, 1а

Стоимость: 100 грн

Любите сериал «Друзья»? Ни разу его не смотрели и даже не слышали о таком? Все это не так важно. Потому что в эти выходные совершенно любому человеку понравится на этом мероприятии. Здесь будет вкусная еда, классная музыка, много веселых людей, крутая одежда и ещё много интересных развлечений для ценителей хорошего отдыха. Приходите, и вы точно захотите посмотреть культовый сериал.

Keith Dunn (Blues, USA)

jazz-arsenal-keith-dunn-poster-2

22 июля

Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 10-12

Стоимость: 350450 грн

Кит Данн почти полстолетия исполняет блюз и радует ценителей прекрасного. Уже в эту субботу талантливый музыкант сыграет свои неповторимые мелодии при участии украинских гитаристов Макса Ватутина и Макса Таврического, а также барабанщика Дениса Сидоренко.

Читайте также: Как выбрать тотем по дате рождения

Летне-осенний обмен детскими вещами

rfv vfcd

22 июля

ул. Григория Сковороды, 2

Регистрация: https://www.facebook.com/events/215585462386288/

Обмен вещами – что может быть более полезным и объединяющим? Организатор этой акции предлагает приносить вещи, из которых вырос ваш ребенок. Однако относиться нужно со всей ответственностью: не берите одежду, которую своему ребенку вы бы не надели. На этой встрече предлагают обмениваться летними и осенними вещами, книгами и игрушками для детей до 5 лет.

Ночь кино Квентина Тарантино

36626634_2041306622570311_8651093835373346816_n

2122 июля

Циферблат, ул. Владимирская, 49А

Стоимость: 130 грн

В эти выходные вы насладитесь такими шедеврами кинематографа от знаменитого Квентина Тарантино: «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Четыре комнаты». В стоимость билета входят печенье, чай, кофе, уютные кресла с пледами и, конечно же, приятная атмосфера и лучшая компания единомышленников.

Читайте также: Подборка лучших пляжей Одессы-2018!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить