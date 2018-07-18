Куда пойти на выходных 21–22 июля 2018 года

Лето – не время скучать. Потому быстренько читайте подборку редакции сайта СТБ и узнайте, куда пойти в Киеве на выходных, чтобы не просидеть дома. Афиша мероприятий в столице на уик-энд 21–22 июля поможет вам выбрать лучший вариант, чтобы отлично провести свободное время.

NRJ Live Party в Sky Family Park

21 июля 19:00

Sky Family Park, просп. Генерала Ватутина, 2

Стоимость: 150 грн

На этой крутой летней тусовке вы увидите и услышите популярных звезд украинской эстрады – MOZGI, судью «Х-фактор» NK, Дениса Реконвальда, DJ Nana. Артисты начнут выступать в 19:00. Ведущими музыкального мероприятия будут известные по Let’s Go! Show Саша, Маша и Френк. Также вы сможете насладиться вкуснейшими коктейлями в местном баре.

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Кураж Базар «Friends» edition

21–22 июля

Кураж базар, ул. Беломорская, 1а

Стоимость: 100 грн

Любите сериал «Друзья»? Ни разу его не смотрели и даже не слышали о таком? Все это не так важно. Потому что в эти выходные совершенно любому человеку понравится на этом мероприятии. Здесь будет вкусная еда, классная музыка, много веселых людей, крутая одежда и ещё много интересных развлечений для ценителей хорошего отдыха. Приходите, и вы точно захотите посмотреть культовый сериал.

Keith Dunn (Blues, USA)

22 июля

Мистецький арсенал, ул. Лаврская, 10-12

Стоимость: 350–450 грн

Кит Данн почти полстолетия исполняет блюз и радует ценителей прекрасного. Уже в эту субботу талантливый музыкант сыграет свои неповторимые мелодии при участии украинских гитаристов Макса Ватутина и Макса Таврического, а также барабанщика Дениса Сидоренко.

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Летне-осенний обмен детскими вещами

22 июля

ул. Григория Сковороды, 2

Регистрация: https://www.facebook.com/events/215585462386288/

Обмен вещами – что может быть более полезным и объединяющим? Организатор этой акции предлагает приносить вещи, из которых вырос ваш ребенок. Однако относиться нужно со всей ответственностью: не берите одежду, которую своему ребенку вы бы не надели. На этой встрече предлагают обмениваться летними и осенними вещами, книгами и игрушками для детей до 5 лет.

Ночь кино Квентина Тарантино

21–22 июля

Циферблат, ул. Владимирская, 49А

Стоимость: 130 грн

В эти выходные вы насладитесь такими шедеврами кинематографа от знаменитого Квентина Тарантино: «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Четыре комнаты». В стоимость билета входят печенье, чай, кофе, уютные кресла с пледами и, конечно же, приятная атмосфера и лучшая компания единомышленников.

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