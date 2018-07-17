Сегодня 65-й день как Олег Сенцов голодает в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала в поддержку режиссера читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором журналист «Вікна-новини» Алена Лунькова читает эпизод произведения Олега Сенцова «Завещание».

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Алена Лунькова уверена, спецпроект телеканала СТБ важен для помощи украинским политзаключенным в России.

«Мне кажется, это то единственное и малое, что мы можем сделать для того, чтобы как-то если не поспособствовать, то ускорить этот процесс обмена наших пленных в России».

Чтобы поддержать Олега, Алена выбрала отрывок из его произведения «Завещание».

«У меня такие же были ощущения, «как это – человек был и его уже нет?». Поэтому я и выбрала этот отрывок, потому что очень страшно – сейчас Сенцов есть, а потом его может не быть».

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Video: Олег Сенцов: Алена Лунькова читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 64 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Журналист Алена Лунькова читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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