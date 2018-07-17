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Черника: польза и вред ягоды

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Чем полезна черника? Есть ли вред от этой ягоды? Какая калорийность у черники и в каких количествах можно есть ягоду? Ответы на все эти вопросы вы найдете, прочитав наш материал.

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blueberries in a bowl on a wooden table

Польза черники

  • Листья и ягоды черники используются при лечении и профилактике некоторых болезней. Например, при простуде — витамины,  которые содержатся в ягоде, укрепляют иммунитет.
  • Антиоксиданты на клеточном уровне воздействуют на недоброкачественные опухоли, тем самым не давая им развиваться.
  • Ягода обладает противовоспалительными свойствами и используется при лечении желчного пузыря и заболеваний печени.
  • Черника применяется при лечении глазных заболеваний — при конъюнктивите рекомендуют съедать по столовой ложке свежей или сухой черники каждый день.
  • Сушеные ягоды также отлично помогают при цистите и диарее.
  • Черника способна замедлить старение организма — она выводит из него шлаки и способствует омоложению.
  • Еще эта ягода отлично увлажняет кожу, из-за чего часто применяется в косметологии.
  • Черника — идеальный диетический продукт: в 100 граммах содержится всего 44 калл.

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Противопоказания к употреблению черники

  • Если у вас аллергия на чернику, употреблять ягоду нельзя.
  • При всей пользе от черники есть ее в неограниченном количестве не стоит — более 0,5 кг в день может привести к расстройствам желудка. Также при переедании она может вызвать аллергию.
  • Чернику лучше не употреблять с другими ягодами, особенно с клубникой, малиной и земляникой. Это может привести к расстройствам желудка.
  • Черника — ягода дикая, и собирать ее нужно только в экологически чистых местах, поскольку она способна накапливать радиацию.
  • Противопоказано есть ягоду тем, кто страдает мочекаменной болезнью, заболеванием поджелудочной железы и панкреатитом.

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