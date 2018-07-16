СТБ покажет популярный польский сериал «Медики»

23 июля в эфире телеканала СТБ состоится премьера популярного польского сериала «Медики». Главная героиня Алиссия – амбициозная и молодая девушка-хирург. Она уверена, что ее ждет успешная карьера и счастливая семья с возлюбленным Кшиштофом. Однако у судьбы на этот счет свои планы.

С понедельника по пятницу в 19:00 зрители СТБ будут наблюдать за интригами в торуньской больнице «Коперник», куда возвращается главный хирург одной из клиник в Варшаве – Кшиштоф. Именитый доктор вместе с талантливой ассистенткой Алиссией прибывает по просьбе своего университетского друга и главного хирурга Торуня – Леона. Помимо общего призвания, Кшиштофа и Алиссию давно связывают романтические отношения. Мужчина мечтает, чтобы возлюбленная родила ему ребенка, и готов на все, лишь бы она осталась с ним навсегда. Из-за чувства собственности герой предает Алиссию и пытается поставить крест на карьере девушки. Узнав это, она расторгает помолвку и благодаря счастливому случаю становится сотрудницей больницы «Коперник».

Здесь она знакомится с медсестрой Сильвией, гинекологом Петром и красавчиком-хирургом Максом. Ее коллеги каждый день сражаются не только со смертью, но и со своими слабостями и повседневными проблемами. Алиссия и не подозревает, что вскоре кто-то из ее новых знакомых станет другом, врагом и, возможно, даже… любовником!

«Алиссия – обычная девушка, у которой есть необычное пристрастие – ​​хирургия. Она любит то, что она делает, и не видит свою жизнь без медицины. Алиссия узнает, что ее мечта стать специалистом в области трансплантологии может никогда не осуществиться, а жених Кшиштоф предал ее. Вместо отчаяния она начинает новую главу. В городской больнице «Коперник» у нее появляется шанс на профессиональное развитие и новую любовь…» – рассказывает польская актриса Магдалена Ружчка о своей героине.

Создатели сериала рассказали, что сценарий написан на основе реальных историй, которые были подслушаны в польских больницах. Исполнители главных ролей тщательно готовились к съемкам, наблюдая за работой реальных врачей. Это помогло им максимально передать в кадре эмоции, которые ежедневно приходится испытывать медикам, спасающим пациентов от смерти.

«Как-то я полтора часа провел в операционной, внимая каждому движению хирурга. Меня проинструктировали, как правильно себя вести, и доверили перерезать нить, которой сшивали рану. Мне удалось это сделать лишь с третьей попытки! Остальные доктора подумали, что я какой-то студент. В прошлом я спортсмен и был уверен, что очень выносливый. Но таким уставшим, как после той операции, я себя не чувствовал никогда – мне казалось, что она длилась вечность», – вспоминает Войцех Зелински, сериальный хирург Даниель.

«Перед началом работы над сериалом я изучала поведение врачей. Посещала больницы и наблюдала, как хирурги ведут себя на брифингах, и как в операционных. Я провела сто дней на съемочной площадке. Постоянно ходила в халате, пыталась все время предугадать, как могу помочь тому или иному пациенту. Я действительно чувствовала себя врачом», – вспоминает актриса Магдалена Ружчка.

По словам Дороты Чамчик, продюсера «Медиков», такие сериалы снимать очень дорого и сложно.

«Медицинские сериалы празднуют триумф во всем мире в течение многих лет, – отмечает Дорота, – но это не только популярный жанр, но и сложный. И невероятно дорогой тип сериала. Чтобы совместить медицинскую достоверность с привлекательностью вымышленного сюжета, нужен опыт и тщательная подготовка. Я верю, что температура, давление и сердцебиение команды «Медиков» переместились на экран, и сериал не разочарует аудиторию».

Интересные факты:

«Медики» – первый польский сериал о врачах, который получил огромный успех и стал популярен в других странах мира. Права на трансляцию выкупил также известный американский канал V-Me! TV.

Роли пациентов на операционных столах «исполняли» специальные манекены. В кадре актеры проводили с ними все хирургические манипуляции, которые делают настоящие врачи.

Чтобы максимально вжиться в роль хирургов, актеры часто присутствовали во время операций в больницах.

У съемочной группы было несколько медицинских консультантов, которые объясняли, возможны ли те или иные ситуации в реальной жизни.

Сериальная больница «Коперник» на самом деле является выставочным центром «Парк» в Торуне.

В сериале были задействованы около 500 актеров.

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