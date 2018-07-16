Куда пойти во Львове? Топ-5 ресторанов города от редакции СТБ

Ранее мы рассказывали вам, как снять жилье и где погулять во Львове. Итак, вы приехали. Сходить в «Криївку» и «Дом легенд» друзья вам уже посоветовали. Да и, положа руку на сердце, как приезд во Львов может обойтись без этих давно любимых заведений? В этом материале мы расскажем вам о любимых заведениях редакции stb.ua, в которых можно вкусно поесть, насладиться атмосферой и окончательно влюбиться в этот город. Читайте топ-5 заведений Львова.

Шампанерия X&X

Где: ул. Леси Украинки, 29

Сам факт приезда во Львов уже достоин того, чтобы отметить его шампанским на летней террасе посреди старинной уютной улочки. «Шампанерия Х&Х» – единственное в своей концепции заведение с акцентом на то, что люди любят больше всего – хот-доги, хачапури и, конечно же, шампанское. Заметим, что хот-доги здесь не такие, как все мы привыкли, а с необычными ингредиентами и удобной для употребления подачей. Советуем попробовать наш любимый – с кровянкой и грушей.

Шампанского в заведении около 25 видов, есть как украинское, так и итальянское, французское, грузинское и многие другие. Также советуем попробовать Aperol Spritz, говорят, что лучшего во Львове, вы не найдете.

Кнайпа «Пструг, хліб та вино»

Где: ул. Братьев Рогатинцев, 49

Заведение также известно среди гостей Львова как «Мисько Пструг». Здесь выпекают вкусный и невероятно мягкий хлеб. Проходя мимо кнайпы, можно просто заскочить туда, взять багет и гулять с ним по городу, уплетая на ходу. А вечером вернуться сюда, чтобы устроится на уютной летней площадке или в старинном зале, заказать графин вина и “пструг” – карпатскую форель, запеченную в печи. Или канапешечки из теплого хлеба с разными мазанками: козьим сыром и грушей, пармской ветчиной, форелью, паштетом, лососем или баклажаном.

Tante Sophie

Где: ул. Друкарская, 6А

Уголок Франции во Львове, где буквально все создает ощущение, что вы в Провансе. Здесь и головокружительный аромат круассанов и свежеиспеченных багетов, и французская музыка 20 века, и лаванда, и конечно же, фишка заведения – улитки эскарго. Их здесь подают под 12 разными соусами на выбор: сливочным с белыми грибами, винным с пармезаном, анчоусным маслом с каперсами и специями, из овощей, вина и на основе куриного консоме, с сыром дор-блю и многими другими. Остановиться на чем-то одном ну очень сложно. Из основных блюд советуем вам попробовать равиоли под соусом Veloute или «Бланкет» – филе кролика и улитки с овощами, вином и пряностями.

В дополнение к изысканным блюдам в «Tante Sophie» большой выбор вин из разных регионов Франции и со всего мира.

Кулинарная студия « Кривая Липа »

Где: проезд Кривая Липа, 8

Кулинарная студия «Кривая Липа» находится в одном из самых уютных мест во Львове – проезде Кривая Липа, в честь которого и назван ресторан. Здесь необычный интерьер с акцентом на дерево и множество разных вещиц на стенах, которые можно рассматривать, ожидая, пока принесут ваш заказ.

Несмотря на специфические названия блюд в меню – «Дохрюкалась», «Сапогетти», «ЛосьТрест» и тому подобное, – к приготовлению и подаче тут подходят очень серьезно. Например, здесь можно попробовать филе лосося в зеленом чае с имбирным карпаччо или филе радужной форели под соусом из моллюсков.

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Кондитерская Аптека Ионовых «Под золотой звездой»

Где: ул. Н. Коперника, 1

Итак, вы вкусно поели, выпили вина и душа требует десерта. Выбрать во Львове одно заведение со сладостями – задача ну очень сложная, но мы все же советуем вам заглянуть в «Кондитерскую Аптеку». В 1828 году здесь находилась аптека «Под золотой звездой», и именно в ней Иоанн Зех и Игнатий Лукасевич изобрели керосиновую лампу. Увы, во время войны аптеку разрушили. Восстановила его львовская семья Ионовых, и теперь здесь торгуют сладостями.

Пробовать советуем вам все подряд, все десерты не только красивые, но и очень вкусные. Также загляните сюда на завтрак, выпить кофе и полакомиться вкусным омлетом или салатом и закусить пирожным.

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Автор: Екатерина Доброгорская

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