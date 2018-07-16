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Телеканал СТБ / Гороскоп на неделю с 16 июля по 22 июля 2018 года

Гороскоп на неделю с 16 июля по 22 июля 2018 года

Телеканал СТБ

Гороскоп на неделю с 16 июля по 22 июля 2018 года поможет каждому знаку зодиака спланировать эту неделю с максимальной пользой для себя. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на неделю с 16 июля по 22 июля 2018 года читайте в нашем гороскопе.

Овен

В начале недели вас подстерегают финансовые трудности, но к концу недели вам удастся все решить. Дни будут продуктивными и перспективными в плане работы. Вам поступит выгодное предложение.

Телец

Будьте внимательны с новыми заданиями, которые поставит вам начальство на работе. Не спешите принимать важные решения и озвучивать их руководству.

Близнецы

На этой неделе вам нужно заняться порядком дома и выбросить ненужный хлам. Так вы освободите энергию дома и увидите, как ваши дела пойдут на поправку.

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Рак

Вас ждут изменения в жизни. Вначале они могут показаться вам негативными, но в конце концов вы поймете, что все только к лучшему.

Лев

Пришло время наслаждаться результатами своего труда. Можете решаться на перемены, но не забывайте об осторожности.

Дева

В начале недели можете делать большие покупки, вкладывать деньги в новые проекты, но от кредитов лучше откажитесь. В конце недели стоит обратить свое внимание на здоровье.

Весы

На этой неделе вам повезет в любви. Смело приглашайте на свидание тех, кто вам нравится, делайте шаг навстречу новым знакомым и стройте планы на будущее.

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Скорпион

Ваш авторитет на работе повысится, и вас начнут больше уважать и коллеги, и руководство. Можете рассчитывать на повышение зарплаты.

Стрелец

На этой неделе у вас будет очень много дел, но вы со всем справитесь. Ожидайте приятных известий издалека. Дома не критикуйте своего партнера.

Козерог

Лучшее время для повышения квалификации и развития. Идите на курсы, записывайтесь на кружки. К концу недели вам предложат новое место работы.

Водолей

На этой неделе у вас будет получаться выполнить даже самые сложные задачи. Смело ставьте перед собой новые цели, вы со всем справитесь.

Рыбы

На этой неделе вы столкнетесь со сплетнями. Постарайтесь абстрагироваться от них и не принимать близко к сердцу. Будьте осторожны в оформлении кредита.

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