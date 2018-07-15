Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии, голодает уже 63 дня. Спецпроект телеканала СТБ продолжает тренер проекта «Зважені та щасливі» Вячеслав Узелков. В материале смотрите видео, в котором он в поддержку Олега Сенцова читает отрывок из произведения режиссера «Завещание».

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В трогательном рассказе «Завещание» Олег Сенцов рассказывает о том, как хотел бы прожить полноценную жизнь, понимая, что человеческий век недолог и все мы рано или поздно умрем. Несмотря на грустную тему, у Олега Сенцова, как всегда, получилось создать философское произведение с долей юмора.

Video: Олег Сенцов: Вячеслав Узелков читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 63 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Тренер Вячеслав Узелков читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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