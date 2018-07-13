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Телеканал СТБ / Собор двенадцати апостолов 2018: история и традиции праздника

Собор двенадцати апостолов 2018: история и традиции праздника

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Собор двенадцати апостолов — религиозный праздник, который традиционно празднуется 13 июля. В этот день церковь чтит память 12 апостолов Иисуса Христа. Какова история этого праздника и какие его традиции, читайте в нашем материале.  

История

Праздник Двенадцати апостолов ежегодно приходится на следующий день после Петра и Павла, то есть на 13 июля. Первая достопримечательность о нем появилась в 9 веке в Евангелие в разделе «Деяния святых апостолов». Они были последователями и учениками Сына Божьего Иисуса Христа, которые последовали его учениям и были очевидцами его чудесных исцелений. Среди 12 апостолов были: братья Петр (он же Симон) и Андрей, Иоанн Богослов и его брат Яков Заведея, Филипп, Варфоломей, Матфей (бывший мытарь, он же Левий Матфея) и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Позже Иуду, предавшего Христа, заменил апостол Матфей. Каждый из них не только подробно описал в священном писании деяния своего Учителя на земле, но и на своем примере показывал, какой силой обладает верующий человек. До конца своих дней ни один из них не изменил своих взглядов относительно веры. В их честь построено немало храмов по всему миру.  Первый воздвигли по приказу Константина Великого в 3 веке.

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Традиции праздника

В древности люди в этот день не спали всю ночь. Считалось, что тот, кто уснет, может попасть в немилость Всевышнего и нарваться на неприятности. В некоторых губерниях делали куклы из сена, украшали их ожерельем и одевали в сарафаны, которые шили сами. Целый день люди ходили с куклами, а в конце праздника выбрасывали в реку. Таким образом они избавлялись от своих неприятностей и обновлялись духовно. Впоследствии Собор двенадцати апостолов начали сравнивать с Пасхой. Накануне красили яйца, а на сам праздник обменивались ими друг с другом. Своих гостей хозяева угощали яичницей, начиненной сыром, луком, хлебом и мясом.  

Сейчас эти традиции отошли в прошлое. Однако верующие продолжают чтить память апостолов и ходить в этот день на богослужение в православные храмы.

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