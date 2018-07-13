Пятница 13-е: приметы и суеверия

Пятница 13-е всегда отличалась тем, что этот день связан с множеством примет и суеверий. Даже черные кошки, разбитые зеркала и рассыпанная соль меркнут с приближением пятницы 13-го. В этот день следует быть особо осторожным, ведь неудачи и неприятности могут подстерегать на каждом шагу. Мы предлагаем ознакомиться со списком примет касательного того, что не следует делать в этот день.

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По сей день точно неизвестно, откуда растут корни этого суеверия. Однако факт остается фактом, в пятницу 13-го следует быть готовым к неприятностям. В медицине существует даже специальный термин, обозначающий фобию, связанную с этим днем, – параскаведекатриафобия. По словам Доналда Доссея, который этот термин ввел, если произнести его название несколько раз без запинки, то страх исчезнет сам по себе. Однако, для многих более надежным, а главное спокойным способом будет перестраховаться и следовать списку примет на тему того, что нельзя делать в этот день.

Приметы и суеверия

Как известно, боязнь пятницы 13-го имеет древние корни. Согласно некоторым поверьям, в этот день на шабаш слетались ведьмы, вурдалаки и прочая нечисть, а во главе этого мероприятия был сам дьявол. С тех времен этот день оброс суевериями и приметами. Вот некоторые из них:

Считается, что в пятницу 13-го нельзя отправляться в путешествие, поскольку дорога будет богата на неприятные сюрпризы.

Поговаривают, что растения, которые были высажены в пятницу 13, не будут расти и плодоносить.

Очень не рекомендуется планировать на этот день свадьбу. По примете, брак, заключенный в пятницу 13-го, не будет надежным и прочным.

Если вы думаете сменить работу, дабы избежать неприятных последствий, лучше сделать это в любой другой день.

Согласно современным поверьям, компьютерные вирусы в этот день становятся особенно агрессивными. Причем это действительно так, ведь множество хакеров планируют свои атаки именно на пятницу 13-го.

В пятницу 13-го не рекомендуется ложиться в больницу, а особенно проводить операции, поскольку риск неблагоприятного исхода значительно увеличивается.

Не веселитесь! Веселье, выпивка и смех могут спровоцировать несчастье!

Если у вас нет неотложных дел – лучше вообще не выходить из дому.

Что нельзя делать?

Пятница 13-е уже много лет наводит на людей ужас. Однако, поговаривают, что все беды кроются в отношении людей к этой дате. Причиной неудач чаще становится самовнушение и страх. Поверья говорят:

Перед сном не следует долго смотреть в зеркало.

Не стоит начинать новые дела.

Не рекомендуется менять прическу и стричь ногти.

Лучше не употреблять бранные слова, в особенности «черт» и «свинья».

В пятницу 13-го не следует надевать одежду ржавого, коричневого и фиолетового цветов.

Уходить с работы в этот день следует не оглядываясь.

Если вы попали под дождь, придя домой, не сушите зонт открытым.

Особое внимание в этот день следует уделить черным кошкам, в пятницу 13-го эта примета набирает особой силы.

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