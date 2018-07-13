Сегодня, 13 июля, 42 года исполнилось борцу за свободу, Олегу Сенцову. Также сегодня 61 день как он голодает в российской колонии. СТБ продолжает спецпроект, в котором лица телеканала, в поддержку режиссера, читают отрывки из его произведений. Смотрите видео, в котором ведущая «Давай поговоримо про секс» и нового проекта СТБ «Ультиматум» Юлия Бортник читает фрагмент произведения «Школа».

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В отрывке «Школа», который выбрала Юлия Бортник, чтобы поддержать Олега Сенцова, он вспоминает о том, как ему подарили портфель, который отличался от тех, которые были у его одноклассников. Юлия призналась, что ее впечатлило то, как ребенок не хотел выделяться и чувствовать себя особенным, а просто хотел быть как все.

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Video: Олег Сенцов: Юлия Бортник читает отрывок из произведения в поддержку режиссера Олег Сенцов уже 61 день голодает. Телеканал СТБ решил поддержать режиссера. Ведущая Юлия Бортник читает отрывок из произведения Олега Сенцова в поддержку режиссера

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