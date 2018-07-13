Второй месяц лета обещает быть очень переменчивым. И в личной жизни, и в профессиональной сфере благоприятные периоды будут cменяться чередой неудач. Узнайте по лунному календарю на июль 2018 года о том, какие дни в этом месяце будут особенно удачными, а на какие лучше ничего не планировать. Читайте лунный календарь на июль 2018 и определите для себя удачные дни.

Новолуние: 13 июля

Полнолуние: 27 июля

Последняя четверть: 6 июля

Первая четверть: 19 июля

Убывающая Луна: 1 – 12 июля, 28 – 31 июля

Растущая Луна: 14 – 26 июля

В лунном цикле июля 2018 года благоприятные дни, как и в предыдущем месяце, будут постоянно чередоваться с неблагоприятными, что может существенно сказаться на ваших делах и начинаниях. Главное – оставаться решительным и ни при каких обстоятельствах не опускать голову. Ведь несмотря на Луну, совладав с эмоциями, можно добиться успеха в любом месяце!

13 и 27 числа будут самыми сложными днями в июле. Внимательно отнеситесь к любым тревожным признакам со стороны здоровья. Не планируйте дальних поездок и важных встреч. Но главное – постарайтесь не решать в эти дни никаких важных вопросов.

3 и 17 июля, наоборот, обещают быть удачными во всех начинаниях. Будьте целеустремленными, проявите характер, смекалку и другие свои сильные стороны. Проведите эти дни с пользой, ведь перед вами откроются совершенно новые горизонты, а задачи, которые казались невыполнимыми, при некоторых усилиях поддадуться с неожиданной легкостью!

Благоприятные дни: 3, 8, 17, 22.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 19, 27.

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