В Украине есть хорошее крафтовое пиво, и, кажется, нам пора к этому привыкать и перестать водить друзей из других городов и стран в заведения, где официанты предлагают только «светлое» и «темное». Крафтовое пиво в Киеве можно попробовать как минимум в нескольких заведениях, о которых мы сейчас вам расскажем. Читайте подборку, где в Киеве выпить крафтового пива – топ-8 заведений, в которых мы были и с уверенностью можем их порекомендовать.

Хмельной князь

Где: ул. Прорезная, 20

Паб сети «Соломенская броварня» и, соответственно, здесь представлена вся линейка этой пивоварни. Кроме того, на кранах и в бутылках в «Хмельном князе» есть некоторые сорта таких крафтовых украинских производителей пива, как Varvar, FDB, «Ципа» и «Кумпель». Некоторые сорта пенного меняются в зависимости от сезона. Если вы не можете определиться с выбором, в «Хмельном князе» можно заказать сет из нескольких видов пива.

Также в заведении отличная кухня, советуем попробовать закуски – пикантные телячьи щеки с горчичным соусом и «сигары» из теста фило с сыром и перцем халапеньо.

Цены за бокал пива стартуют от 38 грн за 0,3 и от 55 грн за 0,5.

Varvar Bar

Где: ул. Саксаганского, 108/18

Это стильное и атмосферное место с современным интерьером, в котором использованы в основном дерево и камни. Есть и летняя площадка, но из-за того, что расположена она у шумной дороги, посидеть на ней в тишине вряд ли удастся.

В баре собраны все классические сорта пива Varvar и новинки, которые выпускают с завидной регулярностью. Перепробовать за один раз все пиво, которое представлено в «Varvar Bar», – задача сложная, и, скорее всего, вы захотите вернуться, чтобы продолжить дегустацию. Наши любимые и проверенные временем сорта – это Dry Stout, Equinox DIPA и Blanche de Blanche. Кроме пива, здесь интересная авторская кухня, однако основательно поесть обойдется недешево. Из закусок советуем вам корнеплодное ассорти с хумусом и грибами.

Цены за бокал пива стартуют от 35 грн за 0,3 или 0,4 или 40 грн за 0,5

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Культ

Где: пр. Маяковского, 44Б

До недавнего времени этот паб был единственным местом на Троещине, где можно было найти крафтовое пиво, и если вы житель этого района, то наверняка свои вечера проводите именно в этом пабе. Здесь каждую неделю проводят вечеринки, на которых играют приглашенные диджеи и кавер-группы. Кроме того, каждый день в пабе «Культ» проходят акции на какие-либо напитки.

В пабе большое меню с демократичными ценами, есть и стейки, и пицца, и морепродукты, и классические сковородки и закуски под пиво. Из пенного здесь представлены напитки собственного производства. Наш фаворит – Amber Ale. Если вы не можете определиться с выбором или хотите попробовать все – обратите внимание на дегустационный сет.

Цена за бокал любого крафтового пива – 45 грн за 0,4.

Ципа Craft Pub

Где: ул. Большая Житомирская, 27

Паб находится в одном из любимейших киевлянами мест – на Большой Житомирской, через дорогу от Пейзажной аллеи. Сюда приятно зайти после работы с друзьями, расслабиться, выпить пива и перед уходом захватить бутылочку с собой.

Здесь небольшой зал, оформленный в фирменном стиле – гуцульские мотивы стильно обыграны в ярких красках и мебелью из натуральных материалов.

Благодаря большому выбору пива от крафтовой гуцульской пивоварни можно с легкостью найти что-то на свой вкус. Наши фавориты – «Під Травов», «Близниця» и «На молоці». Кроме пива, здесь вкусная кухня и приятные цены. Наши посещения «Ципа Craft Pub» не обходятся без гуцульской пиццы.

Цены за бокал пива стартуют от 49 грн за 0,4. Часто бывают акции и скидки.

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Пивная Дума

Где: ул. Крещатик, 10, ул. Спасская, 5, ул. Драгоманова, 31Г, ул. Дмитриевская, 2

Какой же любитель крафтового пива не знает про «Пивную Думу»? Она начала радовать нас качественным и необычным пенным напитком задолго до того, как в Киеве развилась культура крафтового пива.

Недавно «Пивная Дума» начала редизайн своих заведений. Новый современный интерьер выполнен с акцентом на дерево.

Сейчас в меню три основных сорта пива – светлое, пшеничный бок и IPA, а также четвертый вид, который меняется каждые три месяца. За время существования «Пивной Думы» было сварено больше 50 сортов пенного: янтарное, мюнхенское, октябрьское, амбер эль, золотой бельгийский эль, рождественские и многие другие.

Советуем также попробовать кухню в ресторане. Наши фавориты – Fish&Chips и ассорти намазок.

Цена за бокал любого пива 45 грн за 0,3 и 65 грн за 0,5.

Punkraft

Где: ул. Игоревская, 14А

Стильный интерьер бара напоминает шумный и веселый американский бар, в первую очередь из-за винтажных игровых автоматов Popeye 1993, Street Fighter II и PacMan. Кроме того, здесь есть еще и приставка, на которой вы сможете поиграть в Mortal Kombat, а по воскресеньям принять участие в турнире по FIFA. Акцент в баре «Punkraft» сделан на общение между людьми, для этого в зале стоят в основном длинные столы, за которыми вы неизбежно познакомитесь с теми, кто будет сидеть рядом.

Но идти сюда стоит в первую очередь не за играми и общением, в баре целых 24 крана с крафтовым пивом – 16 с украинским и 8 с импортным, которое никогда не повторяется. Кроме кранов, здесь еще и стоят холодильники с огромным выбором пенного. К пиву вы можете выбрать как классические закуски, так и открыть для себя новые вкусы и попросить официанта подобрать для вас закуску к тому сорту напитка, который вы заказали.

Цены за бокал пива стартуют от 45 грн за 0,3 и 67 за 0,5.

РечПорт

Где: Почтовая Площадь, 3Б

Уютный бар в одном из самых красивых мест Киева – Почтовой площади. Здесь большой, красивый зал, в котором буквально все вокруг напоминает, что вы находитесь на реке – от ламп на потолке до музыки и формы официантов. Мы же советуем вам разместиться на большой террасе с видом на Днепр.

Пиво здесь варят свое, и большой плюс заведения в том, что в меню подробно описаны все вкусы и, более того, указано, с чем из закусок какой сорт лучше всего сочетается. Сейчас в «РечПорте» 8 видов своего пива на кранах и еще 7 сортов бутылочного от пивоварни Varvar.

Если думаете, что взять к пиву, советуем выбрать свиные ушки в спайси-соусе – лучших в Киеве вы просто не найдете. Также попробуйте колбаски и куриные наггетсы с соусом барбекю.

Цена за бокал любого разливного пива 35 грн за 0,3 и 45 за 0,5. Бутылочное стоит от 65 до 70 грн.

Craft VS Pub

Где: ул. Нижний Вал, 37/20

Лозунг заведения «No water, only beer» отображен буквально во всем – в том, что здесь только качественное пиво, что здесь не делают коктейли, и даже в интерьере. Весь паб – это два небольших зала с бетонными стенами, высокими столами и без лишнего декора. Видно, что здесь хотят не просто напоить клиента, а рассказать ему о напитке, его истории и разновидностях.

На кранах здесь аж 18 сортов украинского крафтового пива. Если вы были на одном из пивных фестивалей Киева, то наверняка многие из производителей окажутся вам знакомыми. Ассортимент регулярно меняется, следить за ротацией можно на официальной странице заведения в Фейсбук.

Несмотря на то, что в «Craft VS Pub» акцент на пиво, перекусить здесь тоже можно. В меню есть и классические пивные закуски, и бургеры, и салаты. Сейчас также действует сезонное, мексиканское меню.

Автор: Екатерина Доброгорская

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