Двенадцать апостолов 2018: что нельзя делать в праздник

В праздник Двенадцати апостолов, который припадает на 13 июля, существует ряд запретов, которых следует придерживаться. Что именно нельзя делать в этот день узнайте из нашего материала.

Праздник Двенадцать апостолов — очень важный для всех христиан и занимает особую нишу в православии. Сами ученики Иисуса Христа и их действия почитаются с 4 века. День их памяти традиционно выпадает на 13 июля. Апостолы, чтобы донести свои знания и веру в Бога, познали немало бед и лишений на своем пути: их гнали, били, издевались и не понимали. 11 из 12 учеников Сына Божия умерли мученической смертью. Единственным, кому удалось уйти из этого мира по естественным причинам был Иоанн Богослов.

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Что нельзя делать в этот праздник

11 июля закончился православный пост перед Петром и Павлом, который еще называют «Петровкой», однако в день Двенадцати апостолов церковь все же запрещает пить спиртные напитки. Разрешается только немного выпить вина, не больше.

Также стоит избегать ссор и конфликтов, выяснения отношений, обижаться и сплетничать. Лучше в этот день просить прощения и прощать любые обиды. Утром и вечером церковь советует идти на службу в храм, чтобы помолиться за здоровье родных и близких.

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