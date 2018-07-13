Мы подготовили афишу концертов в Киеве на июль 2018, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее для вас мероприятие. В самый разгар лета следует развлекаться по полной, а концерты – идеальный способ привнести в свою жизнь позитивные и яркие эмоции. Читайте афишу концертов в Киеве на июль 2018 от редакции сайта STB.UA.

Atlas Weekend 2018

Когда: 3 июля – 8 июля

Где: ВДНГ

Стоимость билетов: 3 июля – бесплатно, 4–8 июля – от 1000 до 6000 грн

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Джаз на пляже — Nat King Cole & Nina Simone

Когда: 5 июля 20:00–22:00

Где: Южный берег Киева, Труханов остров

Стоимость билетов: 300–400 грн

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Instrumental Smooth Jazz

Когда: 10 июля 20:00

Где: Carribean Club

Стоимость билетов: от 120 грн

Джаз на террасе — Louis Armstrong and Ella Fitzgerald

Когда: 11 июля 20:00

Где: В12, ул. Десятинная, 12

Стоимость билетов: 200–400 грн

FINK

Когда: 18 июля 20:00

Где: «Зеленый театр», Парковая дорога, 2

Стоимость билетов: от 759 грн

Keith Dunn (USA) – Missy Sippy Blues & Roots Festival

Когда: 22 июля 20:00

Где: «Мистецький арсенал», ул. Лаврская, 12

Стоимость билетов: от 350 грн

Симфонический The Beatles

Когда: 24 июля 19:00

Где: «Roof», ул. Сечевых стрельцов, 37–41

Стоимость билетов: от 200 грн

UPARK Festival 2018

Когда: 25–26 июля

Где: Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

Стоимость билетов: от 1430 грн

Warhaus

Когда: 28 июля

Где: «Зеленый театр», Парковая дорога, 2

Стоимость билетов: от 599 грн

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