Телеканал СТБ и компания Art Forms production приступили к работе над новым сериалом «Зоя», премьеру которого зрители увидят весной 2019 года. Главный автор проекта – известный украинский сценарист Татьяна Гнедаш, продюсер сериала – Денис Пономаренко. Съемки 8-серийной ленты проходят в Киеве. Главные роли исполняют Андрей Фединчик и Клавдия Дрозд.

«Зоя» – это драматическая история о девушке из очень состоятельной семьи; о таких говорят «родилась с золотой ложкой во рту». Никогда не знавшая ни в чем отказа, она однажды принимает решение отомстить человеку, которого винит в гибели ее любимого парня. Став на тропу войны и мести, Зоя, сама того не ожидая, проходит путь «из князей в грязи», в конце которого ей придется понять простую вещь: за любую ложь в жизни приходится платить.

Как рассказала Татьяна Гнедаш, сценарий сериала был написан «на одном дыхании». А вдохновением на создание такого сюжета стала известная кинолента.

«Все идеи, как обычно, витают в воздухе. Меня вдохновил на написание «Зои» фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», в котором главный герой принимает решение отсидеть за любимую срок в тюрьме. И не успевает он доехать до мест лишения свободы, как женщина, ради которой он отказался от свободы, предает его. Еще в детстве меня поразила эта сюжетная составляющая – природа предательства: как легко порой люди предают родных и близких, предают самих себя, – рассказывает Татьяна Гнедаш. – Сценарий «Зои» был хорошо принят и после режиссерской разработки, и подготовительного периода мы без проблем приступили к съемкам. Надеюсь, результат порадует наших зрителей захватывающей 8-серийной историей».

В сериале задействованы украинские актеры Андрей Фединчик, Клава Дрозд, Олег Коркушко, Елена Стефанская, Ольга Радчук, Ирина Дорошенко, Павел Москаль, Константин Октябрьский, Руслан Никоненко, Сергей Солодов, Игорь Иващенко, Сергей Булин, Светлана Орличенко, Ирина Авдеенко, Марта Логачева, Алексей Череватенко, Дмитрий Туркевич, Роман Соболевский, Олег Загородний, Дмитрий Гаврилов и другие.

Режиссер-постановщик – Павел Тупик, оператор-постановщик – Вячеслав Раковский, художник-постановщик – Мария Чупайленко, художник по костюмам – Мария Никифоровская, художник по гриму – Наталья Миколайчук, директор группы – Виталий Василькевич.

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