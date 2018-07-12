PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Петра и Павла: приметы, традиции, что нельзя и можно делать

Петра и Павла: приметы, традиции, что нельзя и можно делать

Телеканал СТБ

Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает праздник Петра и Павла. Этот день выбран не случайно – ведь именно сегодня оба апостола умерли мученической смертью. Читайте, какие приметы и традиции существуют на Петра и Павла. А также что можно и нельзя делать 12 июля в день Петра и Павла.

Читайте также: День Княгини Ольги — что можно и нельзя делать 24 июля

Петра и Павла – это необычный праздник. Он сочетает в себе и языческие, и религиозные моменты. Согласно язычеству, этот день издавна считался началом жатвы, а также 12 июля начинается подготовка к осени. Также в этот день было принято караулить солнце, считалось, что это принесет удачу на весь год. До сих пор многие сельские жители к празднику Петра и Павла стараются навести порядок во дворах, побелить дома, украсить стены красивыми рушниками. А девушки заплетают косы березам и ждут любимого во сне в ночь с 11 на 12 июля.

Религиозная составляющая праздника – это первоверховные апостолы Петр и Павел, которые приняли мученическую смерть в этот день. Петр – с древнегреческого означает «скала». Он был предан Иисусу и был очень стойким в своих убеждениях по поводу Бога. Также он видел Преображение Христа, когда он поднимался на Голгофу, а во время ареста Иисуса Петр отсек мечом кончик уха одному из слуг первосвященника. Павел до встречи с Иисусом Христом занимался преследованием христиан по всему миру. Но после судьбоносного знакомства полностью изменил свое отношение к христианству. Обоих апостолов казнили в один и тот же день.

петра и павла

Приметы на Петра и Павла:

  1. Жито уродится, если дождь в этот день.
  2. Если дождь один – урожай не бедный, если дождя два – урожай хороший, если три дождя – богатый!
  3. Дождь на Петра – сено будет жесткое, а урожай богатым.
  4. Петр и Павел день убавил. В этот день продолжительность светового дня уменьшается.
  5. Петр и Павел жару прибавил. Начиная с 12 июля, начинались самые жаркие летние деньки.
  6. После праздника Петра и Павла начинают опадать листья с деревьев. Придет Петрок – сорвет листок.
  7. Если увидишь рассвет на Петра и Павла – будет везти весь год.

Традиции на Петра и Павла:

  1. Как считают верующие, праздник Петра и Павла приходится на пик расцвета природы. В этот день принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы. К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.
  2. Рано утром нужно было пойти в поле и встретить там рассвет. Считалось, что в день святых Петра и Павла солнце особенное, оно переливается и играет всеми цветами радуги.
  3. Ранее, на Руси, День Петра и Павла также считался днем рыбаков, т.к. апостол Петр занимался рыбной ловлей.
  4. Существует традиция проводить семейные ужины на природе в этот праздник.
  5. В этот день нужно было всему домашнему рогатому скоту привязывать красные ленты к рогам – это защитит от болезней.
  6. Верующие люди в этот день обязательно идут в церковь.

Что нельзя делать на Петра и Павла:

  1. Нельзя ссориться.
  2. Церковь считает, что физический труд в этот день категорически запрещен.
  3. Работать в поле, саду или огороде также запрещено.

Что можно и нужно делать на Петра и Павла:

  1. Всем верующим требуется идти в церковь.
  2. В Петра и Павла нужно много молиться и уделить внимание своим душевным переживаниям.
  3. Сегодня нужно просить в молитве об удаче в новых начинаниях; о помощи в преодолении трудностей; о надежде на лучшее.
  4. Сегодня мужчины должны ловить рыбу, а женщины – готовить ее на ужин.
  5. Необходимо украсить свой дом.
  6. Хорошо бы в этот день встретить рассвет в поле.
  7. Также на Петра и Павла нужно веселиться, водить хороводы и петь.

С праздником Петра и Павла, дорогие читатели!

Читайте также: Ивана Купала: история праздника

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ