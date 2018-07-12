Ежегодно 12 июля православная церковь отмечает праздник Петра и Павла. Этот день выбран не случайно – ведь именно сегодня оба апостола умерли мученической смертью. Читайте, какие приметы и традиции существуют на Петра и Павла. А также что можно и нельзя делать 12 июля в день Петра и Павла.
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Петра и Павла – это необычный праздник. Он сочетает в себе и языческие, и религиозные моменты. Согласно язычеству, этот день издавна считался началом жатвы, а также 12 июля начинается подготовка к осени. Также в этот день было принято караулить солнце, считалось, что это принесет удачу на весь год. До сих пор многие сельские жители к празднику Петра и Павла стараются навести порядок во дворах, побелить дома, украсить стены красивыми рушниками. А девушки заплетают косы березам и ждут любимого во сне в ночь с 11 на 12 июля.
Религиозная составляющая праздника – это первоверховные апостолы Петр и Павел, которые приняли мученическую смерть в этот день. Петр – с древнегреческого означает «скала». Он был предан Иисусу и был очень стойким в своих убеждениях по поводу Бога. Также он видел Преображение Христа, когда он поднимался на Голгофу, а во время ареста Иисуса Петр отсек мечом кончик уха одному из слуг первосвященника. Павел до встречи с Иисусом Христом занимался преследованием христиан по всему миру. Но после судьбоносного знакомства полностью изменил свое отношение к христианству. Обоих апостолов казнили в один и тот же день.
Приметы на Петра и Павла:
- Жито уродится, если дождь в этот день.
- Если дождь один – урожай не бедный, если дождя два – урожай хороший, если три дождя – богатый!
- Дождь на Петра – сено будет жесткое, а урожай богатым.
- Петр и Павел день убавил. В этот день продолжительность светового дня уменьшается.
- Петр и Павел жару прибавил. Начиная с 12 июля, начинались самые жаркие летние деньки.
- После праздника Петра и Павла начинают опадать листья с деревьев. Придет Петрок – сорвет листок.
- Если увидишь рассвет на Петра и Павла – будет везти весь год.
Традиции на Петра и Павла:
- Как считают верующие, праздник Петра и Павла приходится на пик расцвета природы. В этот день принято было устраивать «гулянки Петровки», водить хороводы. К празднику люди наводили порядок в своих домах, делали венки из полевых цветов и надевали их на церковную службу.
- Рано утром нужно было пойти в поле и встретить там рассвет. Считалось, что в день святых Петра и Павла солнце особенное, оно переливается и играет всеми цветами радуги.
- Ранее, на Руси, День Петра и Павла также считался днем рыбаков, т.к. апостол Петр занимался рыбной ловлей.
- Существует традиция проводить семейные ужины на природе в этот праздник.
- В этот день нужно было всему домашнему рогатому скоту привязывать красные ленты к рогам – это защитит от болезней.
- Верующие люди в этот день обязательно идут в церковь.
Что нельзя делать на Петра и Павла:
- Нельзя ссориться.
- Церковь считает, что физический труд в этот день категорически запрещен.
- Работать в поле, саду или огороде также запрещено.
Что можно и нужно делать на Петра и Павла:
- Всем верующим требуется идти в церковь.
- В Петра и Павла нужно много молиться и уделить внимание своим душевным переживаниям.
- Сегодня нужно просить в молитве об удаче в новых начинаниях; о помощи в преодолении трудностей; о надежде на лучшее.
- Сегодня мужчины должны ловить рыбу, а женщины – готовить ее на ужин.
- Необходимо украсить свой дом.
- Хорошо бы в этот день встретить рассвет в поле.
- Также на Петра и Павла нужно веселиться, водить хороводы и петь.
С праздником Петра и Павла, дорогие читатели!
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