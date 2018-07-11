Ежегодно 11 июля отмечают самый сладкий праздник – Всемирный день шоколада. Историю праздника, интересные факты об этом дне, а также рецепты ко Всемирному дню шоколада вы найдете в нашем материале.

Идея “подарить” шоколаду свой день родилась во Франции в 1995 году. Сначала это был сугубо национальный праздник, но идея так понравилась сладкоежкам по всему миру, что он быстро приобрел статус всемирного. В этот день во многих странах устраивают праздники и фестивали, посвященные этому лакомству, проводят конкурсы на скоростное поедание шоколада и дарят друг другу шоколадные подарки. А кондитерские фабрики часто готовят к этому дню разнообразные фигурки и устраивают ярмарки.

Интересные факты о шоколаде

Существует как минимум 4 Дня шоколада – 11 июля, 9 июня, 2 и 13 сентября. Первую шоколадную плитку в мире выпустила английского фабрика Cadbury в 1842 году. Шоколадка этой же шоколадной фабрики считается и самой ценной в мире. Она принадлежала исследователю Роберту Скотту и была с ним во время его первой экспедиции к Антарктике. В 2001 году ее продали на аукционе в Лондоне за 687 долларов. Больше всего шоколада едят в Швейцарии. Каждый житель этой страны съедает в среднем 11.8 кг шоколада в год. А вот американцы оказались аж на 15 месте с 5,4 кг в год на человека. В цивилизации Майя какао-бобы были основной торговой валютой. Например, раба можно было купить за 100 бобов, а индейку за 20. Употребление шоколада ранее осуждалось католической церковью. В действии шоколада усматривали колдовство, а всех, кто его употреблял, называли еретиками и богохульниками. Если вы хотите получать от шоколада пользу – лучше употреблять только темный, где в составе минимум 70% какао. Доказано, что именно он улучшает зрение при погодных условиях, скорость реакции, снижает риск развития инфаркта у мужчин на 17%, а также улучшает работу мозга. Кроме того, у людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37% Шоколад приятнее поцелуев. Таяние его во рту приводит человека к более продолжительному ощущению эйфории. Согласно данным итальянских исследователей, женщины, регулярно употребляющие шоколад, имеют более качественную сексуальную жизнь, испытывают больше влечения и удовлетворенности. Самую большую плитку шоколада изготовили в Великобритании на фабрике Thorntons. Ее вес – 5,8 тонн. Какао-бобы – один из первых товаров, привезенных в Испанию Христофором Колумбом в 16 веке. В природе какао-бобы имеют 300 вкусов и 400 ароматов. Около 20% всего арахиса и 40% всего миндаля в мире поставляются для шоколадных изделий. Деревья какао живут около 200 лет, но плодоносят всего лишь 25 лет. Слово “шоколад” с языка ацтеков – науатль – происходит от слова “xocolātl” и означает “горькая вода” Тёмный шоколад отлично помогает при высоком давлении, однако если вы тут же запьёте его молоком, все полезные свойства сойдут на нет.

Вот несколько рецептов простых и вкусных блюд из шоколада:

Шоколадный фондан

Ингредиенты:

темный шоколад 70% – 150 г

сливочное масло – 50 г

яйца куриные – 2 шт.

сахар – 50 г

мука – 30-40 г

шарик ванильного мороженного для подачи

Способ приготовления:

Шоколад ломаем на кусочки и ставим вместе с маслом на водяную баню. Нагреваем до тех пор, пока не растает шоколад, и остужаем. Яйца с сахаром взбиваем миксером. Добавляем растопленный с маслом шоколад и перемешиваем. Добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым. Небольшие формочки смазываем маслом и присыпаем мукой либо какао-порошком. Заполняем их тестом на ⅔ . Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут. Готовый десерт слегка остудить и перевернуть на тарелку. Подавать шоколадный фондан нужно теплым. Вкус отлично дополнит шарик ванильного мороженого.

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Горячий шоколад

Ингредиенты:

темный шоколад 70% – 100 г (1 плитка)

молоко – 400 мл

сахар – 50 г

красный (лучше кайенский) перец или мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

Шоколад ломаем на кусочки, заливаем половиной горячего молока. Добавляем сахар и, постоянно помешивая, выливаем оставшееся молоко. Посыпаем перцем или мускатным орехом и наш горячий шоколад готов.

Сладкого вам праздника!

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