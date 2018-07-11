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Телеканал СТБ / Всемирный день шоколада: история, факты и вкусные рецепты

Всемирный день шоколада: история, факты и вкусные рецепты

Телеканал СТБ

Ежегодно 11 июля отмечают самый сладкий праздник – Всемирный день шоколада. Историю праздника, интересные факты об этом дне, а также рецепты ко Всемирному дню шоколада вы найдете в нашем материале.

Идея “подарить” шоколаду свой день родилась во Франции в 1995 году. Сначала это был сугубо национальный праздник, но идея так понравилась сладкоежкам по всему миру, что он быстро приобрел статус всемирного. В этот день во многих странах устраивают праздники и фестивали, посвященные этому лакомству, проводят конкурсы на скоростное поедание шоколада и дарят друг другу шоколадные подарки. А кондитерские фабрики часто готовят к этому дню разнообразные фигурки и устраивают ярмарки.

Интересные факты о шоколаде

  1. Существует как минимум 4 Дня шоколада – 11 июля, 9 июня, 2 и 13 сентября.
  2. Первую шоколадную плитку в мире выпустила английского фабрика Cadbury в 1842 году. Шоколадка этой же шоколадной фабрики считается и самой ценной в мире. Она принадлежала исследователю Роберту Скотту и была с ним во время его первой экспедиции к Антарктике. В 2001 году ее продали на аукционе в Лондоне за 687 долларов.
  3. Больше всего шоколада едят в Швейцарии. Каждый житель этой страны съедает в среднем 11.8 кг шоколада в год. А вот американцы оказались аж на 15 месте с 5,4 кг в год на человека.
  4. В цивилизации Майя какао-бобы были основной торговой валютой. Например, раба можно было купить за 100 бобов, а индейку за 20.
  5. Употребление шоколада ранее осуждалось католической церковью. В действии шоколада усматривали колдовство, а всех, кто его употреблял, называли еретиками и богохульниками.
  6. Если вы хотите получать от шоколада пользу – лучше употреблять только темный, где в составе минимум 70% какао. Доказано, что именно он улучшает зрение при погодных условиях, скорость реакции, снижает риск развития инфаркта у мужчин на 17%, а также улучшает работу мозга. Кроме того, у людей, регулярно употребляющих шоколад, риск болезней сердца сокращается на 37%
  7. Шоколад приятнее поцелуев. Таяние его во рту приводит человека к более продолжительному ощущению эйфории.
  8. Согласно данным итальянских исследователей, женщины, регулярно употребляющие шоколад, имеют более качественную сексуальную жизнь, испытывают больше влечения и удовлетворенности.
  9. Самую большую плитку шоколада изготовили в Великобритании на фабрике Thorntons. Ее вес – 5,8 тонн.
  10. Какао-бобы – один из первых товаров, привезенных в Испанию Христофором Колумбом в 16 веке.
  11. В природе какао-бобы имеют 300 вкусов и 400 ароматов.
  12. Около 20% всего арахиса и 40% всего миндаля в мире поставляются для шоколадных изделий.
  13. Деревья какао живут около 200 лет, но плодоносят всего лишь 25 лет.
  14. Слово “шоколад” с языка ацтеков – науатль – происходит от слова  “xocolātl” и означает “горькая вода”
  15. Тёмный шоколад отлично помогает при высоком давлении, однако если вы тут же запьёте его молоком, все полезные свойства сойдут на нет.

Вот несколько рецептов простых и вкусных блюд из шоколада:

Шоколадный фондан

Ингредиенты:

  • темный шоколад 70% – 150 г
  • сливочное масло – 50 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сахар – 50 г
  • мука – 30-40 г
  • шарик ванильного мороженного для подачи

Способ приготовления:

  1. Шоколад ломаем на кусочки и ставим вместе с маслом на водяную баню. Нагреваем до тех пор, пока не растает шоколад, и остужаем.
  2. Яйца с сахаром взбиваем миксером. Добавляем растопленный с маслом шоколад и перемешиваем.
  3. Добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Тесто не должно быть слишком густым.
  4. Небольшие формочки смазываем маслом и присыпаем мукой либо какао-порошком. Заполняем их тестом на ⅔ .
  5. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 7 минут.
  6. Готовый десерт слегка остудить и перевернуть на тарелку.
  7. Подавать шоколадный фондан нужно теплым. Вкус отлично дополнит шарик ванильного мороженого.

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Горячий шоколад

Ингредиенты:

  • темный шоколад 70% – 100 г (1 плитка)
  • молоко – 400 мл
  • сахар – 50 г
  • красный (лучше кайенский) перец или мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Шоколад ломаем на кусочки, заливаем половиной горячего молока.
  2. Добавляем сахар и, постоянно помешивая, выливаем оставшееся молоко.
  3. Посыпаем перцем или мускатным орехом и наш горячий шоколад готов.

Сладкого вам праздника!

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