Какие дни благоприятны для смены прически? Расскажет лунный календарь стрижек на июль 2018 года! Правильно выбранный день для похода к парикмахеру поможет побыстрее отрастить волосы, укрепить волосяные фолликулы и даже избавиться от перхоти! Смотрите лунный календарь стрижек на июль 2018 года!

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Еще с древних времен считалось, что волосы — источник жизненной силы и энергии человека. Поэтому к любым манипуляциям с волосами относились очень бережно и делали их только в определенные дни.

К тому же модные салонные процедуры могут быть безрезультатными, если для их проведения выбрать неправильный день. Удивительно, но Луна способна влиять на общее состояние и рост волос!

Какие благоприятные дни для стрижек обещает нам июль 2018, узнайте прямо сейчас!

Благоприятные дни для стрижки в июле

Если хотите максимально надолго сохранить форму стрижки и длину волос, выбирайте дни в период убывающей Луны. Если же вам хочется побыстрее отрастить волосы, ориентируйтесь на фазу растущей Луны.

Лунный календарь стрижек на июль — самые благоприятные дни: 10, 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 26.

Лунный календарь стрижек на июль — неблагоприятные дни для стрижки: 6, 13, 29.

В остальные дни восстановительные процедуры для волос не окажут какого-то дополнительного эффекта, однако и негативного результата бояться не стоит. К стрижкам нужно относиться с осторожностью. Обращайте внимание, в каком знаке Зодиака находится Луна, а также какой по счету лунный день вы выбрали для похода в салон красоты.

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Воспользуйтесь нашим лунным календарем стрижек на июль 2018 года, и ваши волосы всегда будут здоровыми, сильными, красивыми!

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