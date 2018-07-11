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Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 14–15 июля 2018 года

Куда пойти на выходных 14–15 июля 2018 года

Телеканал СТБ

Если в эту секунду вы мучаетесь вопросом, куда пойти в Киеве на выходных, то вы выбрали правильную статью. Редакция сайта СТБ знает толк в лучших местах и событиях столицы. В выходные 14 и 15 июля вам точно не придется скучать, потому что мы подготовили для вас афишу лучших мероприятий Киева.

Midsummer Grand SALE

13–15 июля

Контрактовая площадь

Бесплатно

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Музыка, шопинг, вкусная еда и напитки – разве есть что-то более идеальное для модниц? Бери своих подруг и хорошее настроение, остальное обеспечат организаторы. Здесь ты сможешь купить вещи по лучшим ценам в честь середины лета, встретишь единомышленников, таких же ценителей прекрасного. Тут для детей будут действовать специальные зоны.

Искусство эпохи Возрождения. Арт-интенсив

14 июля

INVERIA flow space

Цена: 700–1000 грн

Искусство эпохи Возрождения

На тренинге тебе расскажут, как формировалась живопись того времени, поведают о ее расцвете, а также рассмотрят трансформации, которые претерпевала живопись в эпоху Возрождения: Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Северное Возрождение. Объяснят, как отличать почерк лучших мастеров своего дела: Боттичелли, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, Иеронима Босха и других.

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Будь на волне смеха Sky Family Park

15 июля

Sky Family Park

Цена: 100 грн. Детям до 10 лет – бесплатно

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Если хочешь насладиться отменным чувством юмора лучших команд Лиги смеха, то 15 июля обязательно приходи в Sky Family Park. Тебя ждут такие команды: “Николь Кидман”, “Ветераны космических войск”, “Стояновка”. Еще на мероприятии сможешь сделать классные снимки в фотозоне, поучаствовать в спортивных конкурсах и многое другое.

Hedonism Festival 2018

13–15 июля

ЮБК

Цена: от 150 грн

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Третий всеми любимый Hedonism пройдет уже в эти выходные. Самым ярким событием вечера станет первое живое выступление в Украине фаворита лучших мировых фестивалей – немецкого музыканта David August. Выступления этого музыканта не раз попадали в список лучших лайв-перформансов по версии авторитетного сайта Resident Advisor. Если ценишь настоящую музыку и хорошую компанию, в этот уик-энд отправляйся на ЮБК.

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Финал FIFA 2018 на крыше Rooftop Hub

15 июля

ZinCo Rooftop Hub

Цена: 1500 грн

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Даже если ты не фанат футбола, это событие пропустить нельзя! На крыше атмосферного столичного заведения ты окунешься не просто в футбольную тусовку, но и по-настоящему отдохнешь душой и сможешь поддержать фаворитов. Тебя ждут угощения, вкусные напитки, хорошая компания и, конечно, большой экран с качественным изображением!

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