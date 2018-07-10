Какие прически на длинные волосы в моде в 2018? Длинные волосы – это то, что никогда не выйдет из моды. Они делают любую девушку женственной и утонченной. Но чтобы выглядеть на все 100%, мало просто отрастить волосы, за ними нужен еще и постоянный уход. Не менее важно и подобрать для себя идеальную укладку. Смотрите подборку с фото о том, какие прически и укладки на длинные волосы в тренде в 2018 году.

Читайте также: Прически и укладки на короткие волосы: что модно в 2018 году

Каскад

Обладательницы длинных волос знают, что под их тяжестью часто теряется объем. А постоянные начесы могут быстро травмировать ваши волосы. Поэтому идеальным вариантом будет сделать прическу каскад. Она придаст волосам необходимый объем и добавит вашему образу романтики. Также в 2018 году модно слегка подкручивать пряди.

Длинная челка набок

На пике популярности в 2018 находится длинная челка. Ее лучше всего зачесывать набок, это придаст вашему образу сексуальности и загадочности. Плюс такой укладки еще и в том, что она отлично корректирует овал лица и способна разнообразить любую стрижку.

Читайте также: Окрашивание 2018: модные тенденции года

Удлиненный боб

Уже много лет прическа боб не выходит из моды. Останется она в тренде и в 2018 году. Ее преимущество в том, что волосы всегда выглядят объемно, такая прическа подчеркивает взгляд, а сделать ее можно как на прямые, так и на кучерявые волосы.

В 2018 смело делайте прическу боб с прямой или ассиметричной челкой на свое усмотрение.

Косы, плетения

Коса – это универсальная прическа на длинные волосы, которая никогда не выйдет из моды. Есть множество вариаций плетений, и каждая девушка может подобрать то, что ей по душе. В 2018 году в моде как обыкновенные косы, так и боковые, разнообразные жгуты и корзинки.

Платки

Однотонные, яркие, из легких и плотных тканей – все варианты платков и повязок на пике популярности в 2018 году. Такой вариант прически – прекрасный способ разнообразить свой образ. Кроме того, делается такая прическа очень легко и быстро.

Ровный срез

Актуальной прической для прямых длинных волос в 2018 году останется идеально ровный срез. Подчеркнуть геометрию лучше всего идеально ровной и четкой челкой, без плавных переходов.

Читайте также: Макияж 2018: основные тенденции года

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ