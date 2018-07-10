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Телеканал СТБ / Модные тренды лета 2018 года

Модные тренды лета 2018 года

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Если вы следите за модой и стараетесь не отставать от трендов, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой модных новинок на лето 2018 года. Мы расскажем, какая одежда и какие аксессуары помогут создать стильный и современный образ для жаркой поры. Только самые модные тренды сезона лето-2018 – в нашем материале с фото!

Укороченные топы

модная одежда лето 2018

Модные новинки лета 2018 года – миниатюрные бра, которые можно носить с блузками и прозрачными туниками, однотонные топы с баской и воланами, модели на одно плечо, а также лаконичные, но достаточно смелые топы из кожи.

модные тренды лето 2018

Надеть такую красоту могут себе позволить не только те, кто всю зиму не вылезал из тренажерного зала, но и девушки с пышными формами. Главное, правильно подобрать низ. Если вы не хотите открывать живот, носите укороченный топ с брюками или юбкой с завышенной талией.

модная одежда лето 2018

Еще один модный лайфхак: поверх соблазнительного топа можно надеть рубашку и застегнуть только на нижние пуговицы. Образ получится в меру откровенным, а недостатки будут скрыты.

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Соломенные сумки

модные новинки лето 2018

Уже в прошлом году вместительные соломенные сумки стали носить не только на пляже, но и в городе.

Overhead of essentials vintage woman.

Этим летом они по-прежнему в тренде, но отдельного внимания заслуживают варианты с необычным дизайном: в виде корзинки для пикника, строгих геометрических форм, украшенные помпонами и вышивкой, с кожаными или пластиковыми вставками.

Канотье

модные тренды лето 2018

Еще один элемент некогда курортного гардероба обещает занять первые позиции в списке самых модных трендов на лето 2018 года. Один только этот соломенный аксессуар способен вмиг оживить монотонный и скучный образ, добавить легкости и заставить ненадолго забыть, что находимся мы не в тропических, а в каменных джунглях.

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К тому же очень практично: шляпка с плоским дном защитит и от солнца, и от нежданного летнего дождика.

Винтажные очки

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На радость поклонников 90-х или, по крайней мере, любителей фильма «Матрица», мода на тонкие очки возвращается. Но учитывайте, что суперузкие футуристичные модели идут не всем. Если вас одолевают сомнения, начните с треугольных очков, которые по форме больше напоминают классические и элегантные cat eyes.

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Обратите внимание: тонкие очки – аксессуар городского гардероба, так как они не обеспечивают должной UV-защиты. Для пляжа лучше остановиться на более широких вариантах.

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Кюлоты

модные кюлоты 2018

Чтобы выбрать классические брюки или даже обычные джинсы, порой нужно заморочиться и потратить немало времени. Ведь многие модели идут далеко не всем. Чего не скажешь про укороченные юбки-брюки – кюлоты. Они выгодно подчеркивают талию, стройнят, скрывают изъяны фигуры и в отличие от, например, бриджей, не укорачивают ноги.

Fashion girl sitting on floor against white wall backgroundPortrait of a flawless young woman in white blouse, wide black pants and classic high heels posing on the stairs with black laptop in her hand with a huge white building on a background.

Если вас интересует мода лета 2018 года, обязательно пополните свой гардероб парочкой стильных кюлотов.

Раздельные платья

Tender portrait of a young blond woman dressed in a pink dress standing near the yellow blooming tree

Еще один способ носить укороченные топы, о которых мы говорили выше, – с юбкой в тон. Учитывайте, что чем больше вырез между верхом и низом, тем длиннее должна быть юбка. В противном случае вместо волнующего образа вы получите вульгарный и вызывающий наряд. Кстати, отличный способ реанимировать старое поднадоевшее платье – разрезать его на кроп-топ и юбку.

Металлические кольца

black-circle-trim-buckle-belt

Несколько лет назад на пике популярности находились небольшие колечки на чокерах, аксессуарах для волос и застежках – обуви, юбок или брюк. Этим летом предлагаем присмотреться к более массивным вариантам. Подвесное кольцо на лаконичном кожаном ремне органично дополнит и casual-образ, и деловой.

cheerful businesswoman with paper plane

Также интересно выглядят пояса с кольцом-петлей: в него продевают и затягивают пояс, фиксируя нужный объем.

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В спортивном стиле

Making sport look good.

Модную одежду лета 2018 года трудно представить без спортивных костюмов, которые сегодня обретают все более женственные силуэты. Из такого многообразия вы без труда выберете элементы гардероба в спортивном стиле, которые не стыдно надеть и под изящный каблук, и с элегантным платьем.

Asian fashion model outdoors

Носить спортивный костюм целиком – необязательно. Можно сочетать отдельные его детали с более повседневной одеждой. Например, нежный пастельный бомбер и белые джинсы.

Платье-комбинация

cropped shot of tender young female artist holding palette in studio

Платья на тонких бретелях и майки с кружевными вставками в бельевом стиле – один из ключевых летних трендов 2018 года.

Black and burgundy T-shirt, peonies on white fur. Fashionable concept

Такая одежда самодостаточна, поэтому сочетать ее лучше всего с изделиями с простым кроем и нейтральных цветов.

Шнуровка

Brown top with ties, blue jeans, white sneakers. Bouquet of wildflowers. White background. Fashionable concept

Трикотажные топы, блузки, юбки миди и casual-платья благодаря завязкам выглядят интересно и необычно. Наиболее пикантно смотрятся повседневные модели с корсетной шнуровкой: талия сразу же становится четко очерченной, а образ – чуточку более хулиганским.

Cropped shot of slim young woman sitting on sand at beach

Располагаться завязки могут как спереди, приоткрывая зону декольте, так и внизу на спине, имитируя пояс из корсета. Кроме того, приветствуется шнуровка и на других элементах гардероба – обуви, сумках, аксессуарах.

Экспериментируйте и будьте в тренде!

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