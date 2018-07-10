Модная стрижка – залог шикарного образа каждой девушки. В тренде 2018 года преобладают яркие цвета окраски и смелые прически. Если вы готовы к переменам, то смотрите самые модные варианты стрижек – в нашем материале.

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Ультракороткая стрижка

На стрижку «под мальчика» решится далеко не каждая модница. Но у этой прически масса плюсов. Шевелюру не нужно укладывать и регулярно сушить феном, поэтому вы надолго забудете о пенках, гелях и лаках. Идеальный вариант для девушек с ослабленными волосами.

A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Oct 7, 2017 at 11:12am PDT

Такой стрижкой восхищается не только Кэти Перри, но и Рианна. Звезда хоть и не поддалась тренду, но часто делится с поклонниками фото моделей с ультракороткими волосами.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 21, 2017 at 7:04am PDT

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К слову, если вы думаете, что такая прическа не женственная – отбросьте предрассудки. Законодательница моды супермодель и актриса Кара Делевинь с короткой стрижкой выглядит очень сексуально.

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Sep 28, 2017 at 2:22pm PDT

Пикси

Короткие пряди у висков и шеи, а длинные на челке и темечке – это пикси. Именно такая стрижка покоряет Голливуд. Дерзкая Майли Сайрус, нежная Шейлин Вудли и романтичная Мишель Уильмс уже давно выбрали пикси.

A post shared by Шейлин Вудли (@shailenewoodley_group) on Aug 20, 2017 at 10:01am PDT

Удлиненный боб и боб-каре

Боб – несомненный фешн-тренд 2018. Эта модная стрижка популярная в самых разных вариациях.

Ее секрет в том, что она подходит девушкам всех возрастов и универсальна для любой структуры волос. Особое внимание дизайнеры уделяют удлиненному боб и каре. Уже не первый год такая прическа носит титул фаворита.

A post shared by Mila Kunis (@kunismilax) on Oct 16, 2017 at 9:22pm PDT

Если вы давно мечтали создать объемный, нежный и романтичный образ – удлиненный боб именно для вас.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 21, 2017 at 7:01pm PDT

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Oct 16, 2017 at 3:57pm PDT

A post shared by Jennifer Lawrence (@jenniferlawrencepx) on Aug 30, 2017 at 3:54pm PDT

A post shared by Emma Stone (@emmastone_official_) on Jul 2, 2017 at 4:21am PDT

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Короткая челка

Как известно, челка к лицу не всем красоткам. Но если вы в числе счастливиц, которым идет такая стрижка, то спешите к мастеру. Модную челку можно сделать как обладательницам роскошных длинных локонов, так и девушкам с волосами средней длины и даже коротко стриженым. Не бойтесь экспериментировать!

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Sep 12, 2017 at 10:48am PDT