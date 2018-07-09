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Телеканал СТБ / Прически и укладки на короткие волосы: что модно в 2018 году

Прически и укладки на короткие волосы: что модно в 2018 году

Телеканал СТБ

Каковы тенденции коротких причесок в 2018 году? Как уложить свои волосы, чтобы выглядеть стильно и привлекательно? Мы подобрали лучшие короткие прически, которые вдохновят вас на новый образ.

Преимуществом коротких волос остается их универсальность. Такие стрижки выглядят невероятно стильно и подходят женщинам всех возрастов. Выбирайте короткую прическу, если у вас чистая кожа, симметричные черты лица и правильная форма черепа. В противном случае все недостатки и проблемные участки будут более заметными и подчеркнутыми.

Асимметрия – популярный прием в создании модных причесок на короткие волосы в 2018 году. Актуальны также стрижки пикси, укороченное каре, боб и гаврош. По мнению ведущих дизайнеров и стилистов, карамель, глубокий фиолетовый и коньячный оттенки особенно важны в создании образов с короткими волосами.

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Боб

Наиболее удобная прическа, которая не теряет популярности много лет. И все благодаря ее способности адаптироваться под любую внешность. Дополнительными преимуществами выделяем легкость в укладке и редкую коррекцию. Вы можете поэкспериментировать с окрашиванием, а также с длиной на затылке и возле лица.

Гаврош

Эта тенденция вернулась к нам из 90-х годов. Добавьте к этой прическе окрашивание или тонирование. Кроме того, рваные края или эффект многослойности будут выглядеть необычно.

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Пикси

Эта стрижка подразумевает длинные волосы на макушке и очень короткие на затылке и висках. Такая прическа подойдет женщинам с тонкими, слабыми волосами. К тому же она подчеркивает линию шеи и овал лица, визуально делая женщину моложе. Пикси быстро сохнет и не требует особых усилий при укладке. Носите эту прическу с рваными концами и удлиненной асимметричной челкой, которую можно окрасить в разные цвета.

Укороченное каре

Эта прическа никогда не выйдет из моды и всегда будет стильной и привлекательной. Классическую стрижку следует дополнить рваными прядями, небрежной укладкой и вьющимися кудрями. Правильно остриженное каре не требует особого внимания при укладке. Достаточно просто высушить волосы.

Асимметрия

Асимметричные прически создаются на основе каре, боба или пикси, но к ним добавляется индивидуальный контур. Такое сочетание волос разной длины и фактурных прядей подходит для любой формы лица. Боковая челка будет выглядеть особенно эффектно с такой прической. Также можете зачесать волосы набок, сделав косой пробор. Многоуровневые прически легко укладываются, отнимая совсем немного времени.

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