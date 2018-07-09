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Телеканал СТБ / Модные юбки 2018: какие выбрать

Модные юбки 2018: какие выбрать

Телеканал СТБ

Ежегодно мода диктует свои правила и вносит коррективы или возвращает старые тенденции. Мода 2018 несколько отличается от прошлогодней, поэтому стоит рассмотреть новейшие тенденции. Какие юбки стоит покупать в 2018 году — читайте в нашем материале.  

Плиссированные юбки

Плиссировка стала изюминкой 2017 и не собирается выходить из моды и в 2018 году. У многих женщин она ассоциируется со школьной формой, поэтому большой популярностью юбка не пользуется, а зря.  

Во-первых, незаточенная складка выигрышно смотрится на фигуре. Во-вторых, юбка универсальная и прекрасно подходит как для офисного стиля, так и вечернего образа.  

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Баска

Мода на баску не проходит уже несколько сезонов подряд, однако в этом году она несколько видоизменилась. Отныне баска не в поясе, как было раньше, а на подоле юбки. Благодаря этому юбка выглядит нарядной.  

Юбка с запахом

Такие юбки хороши в фасонах с прямых кроем, трапецией и юбкой-карандашом. Чаще всего их украшают пуговицами, молниями и широкими поясами.  

Прозрачные юбки

Они модны не только в теплое время года, но и в холодное. Дизайнеры на славу потрудились и утеплили изделие, не испортив идею. Дополнительно юбку украсили шифоном, кружевом, сеткой и органзой.  

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Кожаные юбки

Ранее кожаные юбки носили исключительно байкерши и сверхсмелые девушки-панки. В моде были кожаные мини-изделия. Однако время изменилось и теперь мини осталось в прошлом, однако не кожа. В сезоне 2018 модны именно длинные кожаные юбки разных фасонов: от карандаша до клеша.  

Цветочный принт

Юбки с цветочным принтом — must have на все сезоны года, а не только в теплые периоды. Отличают их только оттенки базы: летом — теплые, зимой — холодные (черно-синие). А вот цветы могут быть красочными всегда.  

Клетка

Юбки в клетку из шерсти или трикотажа — классика сезона. Преимущественно это одежда делового стиля. Скрасить его можно яркими или классическими блузами или свитерами.  

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Юбка с разрезом

Юбка с разрезом сбоку снова в моде. Разрез актуален как для мини-модели, так и для макси. Он хорошо выглядит как на юбках-карандашах, так и прямых фасонах. Они считаются весьма соблазнительными и одновременно изящными.

Будьте женственными и не забывайте о комфорте, советуют мировые дизайнеры.  Думаем, к ним стоит прислушаться!

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