Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля 2018 года

Затмение Солнца существенно повлияет на судьбы знаков зодиака. Близнецы будут активно заниматься карьерой, а Дев ожидает неделя интенсивного обучения. Подробный астропрогноз для каждого знака зодиака ищите в нашем гороскопе на неделю с 9 по 15 июля 2018 года!

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Гороскоп на неделю — Овен

Пришло время очистить собственную ауру и позаботиться о благоприятной атмосфере в доме. Сделайте генеральную уборку, разберите шкафы, антресоли, избавьтесь от хлама. С каждой выброшенной вещью вы будете чувствовать невероятное облегчение. К тому же, уборка поможет привести в порядок и собственные мысли. В отношениях со второй половинкой будет царить полная идиллия. Не забывайте баловать друг друга приятными сюрпризами. Также звезды советуют собраться всей семьей и провести время за теплой беседой.

Гороскоп на неделю — Телец

Благоприятная неделя для начала новых отношений и создания семьи. Попробуйте по-новому посмотреть на общение с противоположным полом, близкими, коллегами. Если вдруг у вас что-то не заладится в карьере, значит судьба призывает вас обустроить личное счастье. Оставьте работу на потом.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Удачная неделя для продвижения по карьерной лестнице. Звезды говорят, Близнецы часто недооценивают собственные таланты и занижают способности. Это нужно срочно исправить! Обогащайте себя новой полезной информацией, общайтесь с авторитетными для вас людьми. Вдохновляйтесь, не бойтесь фантазировать и озвучивать свои идеи! Чем больше интересных решений, тем больше бонусов к вашему карьерному будущему!

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Гороскоп на неделю — Рак

Неделя гармонии и полного умиротворения. Звезды советуют расслабиться и наслаждаться жизнью. Постарайтесь как можно больше времени уделять любимым занятиям — реализация собственных желаний на этой неделе должна быть первоочередной. Главное — это позитивный настрой, ведь мир нам возвращает то, что мы в него несем! В отношениях, звезды уверяют, все будет хорошо. Ждите романтический сюрприз от второй половинки!

Гороскоп на неделю — Лев

Львам звезды советуют держаться подальше от токсичных людей и конфликтов. Удача не на вашей стороне, поэтому высокий риск попасть в неприятную ситуацию. Супружеским парам звезды советуют окунуться в воспоминания — это поможет освежить чувства. Чтобы разбудить страсть, не бойтесь экспериментировать. Одиноким Львам стоит хорошенько подумать: действительно ли вы готовы к новым отношениям? Если в ответе присутствует хоть капля сомнения, наслаждайтесь свободой.

Гороскоп на неделю — Дева

Девам звезды советуют немножко занизить свои амбиции и поучиться у старших. Общайтесь с коллегами, спрашивайте, советуйтесь. Посвятите неделю посещению различных тренингов и мастер-классов. Новый опыт поможет вам сделать долгожданный шаг вперед в карьере. Главное — не бояться, и не излучать самоуверенность.

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Гороскоп на неделю — Весы

Звезды призывают переквалифицироваться и раскрыть свои природные таланты. Не бойтесь перемен и новых поворотов судьбы. Мысли материальны, поэтому настройте себя на позитивную ноту. Верьте в свои силы, и все задуманное сбудется. В отношениях вы найдете отдушину в тяжкие минуты. Ваша вторая половинка пройдет этот тяжкий путь вместе с вами. Найдите гармонию внутри себя и наслаждайтесь каждым днем. Жизнь прекрасна!

Гороскоп на неделю — Скорпион

Новые обстоятельства полностью изменят ваше мировоззрение. На многие вещи вы посмотрите совершенно иным взглядом. Поначалу будет сложно, но вскоре вы будете только рады таким метаморфозам. Ведь они принесут давно желанные плоды! Звезды советуют исключить из своего круга общения неприятных вам людей. Если дело в коллегах — смените работу. Еще один важный совет: пересмотрите свой рацион. Здоровое питание добавит жизненной энергии.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Путь на Олимп совсем нелегкий. Звезды предупреждают, неделя может оказаться довольно трудной. Стрельцам предстоит множество встреч, переговоров, непредвиденных задач. Главное сохраняйте спокойствие и не теряйте самообладания. Справиться со всем этим хаосом вам помогут близкие люди. Поэтому, как бы ни было тяжело, найдите время для них и для себя.

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Гороскоп на неделю — Козерог

Козероги — закоренелые консерваторы. Вы настолько боитесь покинуть свою зону комфорта, что забыли ощущение познания чего-то нового и неизвестного. Прошлое не должно быть преградой к вашему будущему, воспринимайте ошибки как полезный опыт. Ваши друзья, близкие расцвели, почему бы вам не присоединиться к ним? Берегите семейный очаг.

Гороскоп на неделю — Водолей

Водолеям звезды советуют позаботиться о своем здоровье. Активный темп жизни, большой объем работы и новой информации не способствуют укреплению иммунитета. Запишитесь на медосмотр, сходите в спортзал, больше ходите пешком и гуляйте на свежем воздухе. Попробуйте на время отказаться от курения, алкоголя, сладкого и фаст-фудов. Здоровая неделя порадует вас приятными результатами!

Гороскоп на неделю — Рыбы

Работа не волк. Научитесь балансировать между слепым выполнением обязанностей, гипертрудолюбивостью и желанием приятно провести личное время. Попробуйте получать удовольствие от простых вещей. Это вдохновит вас на новые свершения. Что касается амурных дел, у вашей второй половинки назревает серьезное решение. Не торопите и не задавайте лишних вопросов. Вы все узнаете в нужное для этого время.

Удачной вам недели!

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