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Ивана Купала: история праздника

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Ивана Купала – один из древнейших мистических праздников славян, в котором перемешались как языческие, так и христианские верования. История праздника Ивана Купала тесно связана с летним солнцестоянием, Иоанном Крестителем, а также тремя природными стихиями – огнем, водой и лечебными травами.

Летнее солнцестояние на Ивана Купала

Древние славяне использовали земледельческий календарь, который делился на два цикла. Первый – когда солнце наращивает свою активность. Второй – когда оно идет на спад. Между этими двумя периодами солнце находится в короткой фазе летнего солнцестояния, когда его сила и могущество достигают предела. Само собой, древние не могли оставить такое природное явление без внимания…

Ивана Купала 2016: обряды и обычаи

Огонь и травы на Ивана Купала

По случаю летнего солнцестояния язычники проводили ритуалы в честь Бога Солнца и его супруги Зари-зарницы. Это было время, когда растения достигали пика цветения, приобретая целебные и охранительные свойства. Однако дальше ночи становились все длиннее и постепенно активизировалась разная мифологическая нечисть. Чтобы отогнать ее, люди разжигали костры и собирали защитные травы.

традиции и обряды на Ивана Купала

История названия праздника Ивана Купала

Как называли праздник древние язычники – неизвестно. Но с приходом христианства он получил название Ивана Купала. Это славянский вариант имени Иоанна Крестителя, чей день рождения совпадает с летним солнцестоянием. Глагол «купать» славяне использовали в значении «совершать духовное очищение через ритуальное омовение в открытом водоеме». Так к двум главным стихиям праздника (огню и травам) добавилась третья – очищающая вода.

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Гадание на Ивана Купала с венком из трав до сих пор остается очень популярным

Кто такой Иван Купала?

Ошибочно думать, будто Иван Купала – это какое-то особое языческое божество. Летописцы XVII века много слышали о том, что молодежь устраивает «бесовские» гулянья, распевая песни о каком-то Иване Купале, и решили, что это имя одного из богов славянского языческого пантеона. На самом деле Иван Купала – просто фольклорная персонификация праздника летнего солнцестояния.

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