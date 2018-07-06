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Телеканал СТБ / Что можно и нельзя делать на Ивана Купала? Обряды и традиции

Что можно и нельзя делать на Ивана Купала? Обряды и традиции

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Древний языческий праздник Ивана Купала связан с прославлением трех стихий: огня, воды и летних трав. С их помощью можно как отогнать злых духов, так и привлечь, поэтому важно совершать обряды и следовать купальским традициям правильно. Читайте в нашем материале, что можно и что нельзя делать на Ивана Купала!

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Костры на Ивана Купала

Ивана Купала традиции и обряды

Традиция жечь костры в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля уходит своими корнями в языческое прошлое и связана с летним солнцестоянием. Световой день становился все меньше, чем охотно пользовались темные силы. И чтобы отогнать разного рода демонов, люди выходили на массовые гулянья вокруг костров.

Впрочем, собирались не просто погреться, а ради соревновательных прыжков – кто прыгнет выше всех над костром, тот будет самым счастливым. А уже над затухающим огнем, взявшись за руки, начинали прыгать влюбленные пары. Если руки расцепятся – оставаться вместе им не судьба, а если удержаться вместе – будут любить друг друга много-много лет.

Еще огонь использовали для исцеления, считая, что если сжечь в купальскую ночь одежду больного человека, он вскоре выздоровеет. Ну а чтобы придать ночному гулянью зрелищности, сельские парубки поджигали бочки и с высокого берега скатывали их в воду.

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Вода на Ивана Купала

обычаи на Ивана Купала

Много купальских традиций на Ивана Купала связаны с водой. 7 июля христиане отмечают также день рожденья Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса в Иордане. Поэтому считается, что именно с этого дня купания в открытых водоемах становятся безопасными – из рек и озер изгоняется вся нечисть.

Протекция Купалы над любителями поплавать и порезвиться в воде длится до Ильина дня, который отмечают 2 августа. Кроме целебного купания, оздоровить тело и душу способна утренняя роса, а молодых девушек она сделает еще красивее. Умывшись утром, вечером девушки пускают по воде венки, гадая на любовь.

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Травы на Ивана Купала

традиции и обряды ивана купала

На Ивана Купала особыми целебными силами обладают полевые травы и цветы – их собирают, сушат и используют потом весь год для лечения, защиты дома от злых духов и сглаза.

Самым главным растением в этот день считается папоротник. По легенде в купальскую ночь он может зацвести буквально на несколько секунд – человек, увидевший это чудо, должен сорвать цветок и бежать прочь из леса, спасаясь от нечистой силы. Если убежать от злых духов удастся, то такой счастливчик научится понимать язык растений и животных, а также сможет легко отыскивать любые клады.

Что нельзя делать на Ивана Купала?

Вода - одна из главных стихий в ночь на Ивана Купала

На Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть, поэтому в эту ночь нельзя спать.

Кроме сна есть и другие запреты. В ночь с 6 на 7 июля от воды следует держаться подальше беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей.

Чтобы семья не обеднела, ее членам на Ивана Купала лучше ничего не отдавать, не продавать и не одалживать. А если человек найдет на дороге деньги – даже крупную сумму – ему ни в коем случае нельзя их брать.

Женщинам нельзя отметить Ивана Купала и не побывать у вечернего костра – так делают только ведьмы.

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