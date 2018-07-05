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Телеканал СТБ / Топ-5 лучших экранизаций известных книг, которые стоит посмотреть

Топ-5 лучших экранизаций известных книг, которые стоит посмотреть

Телеканал СТБ

Нередко мы перечитываем свои любимые книги.  Иногда даже не представляем, как можно экранизировать  ту  или иную известную историю так, чтобы кино не стало настоящим разочарованием. Мы подобрали топ-5 лучших  фильмов, которые не менее гениальны, чем их книжные предшественники.

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  1. Побег из Шоушенка / The Shawshank Redemption (1994) 

Автор книги: Стивен Кинг
Режиссер:  Фрэнк Дарабонт

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Один из лучших фильмов всех времен и народов «Побег из Шоушенка» был снят по сюжету одноименной книги великого писателя Стивена Кинга. Экранизация блестяще сохранила все детали об ужасе тюремной жизни, о силе духа и человеческих отношений. Прекрасная игра актеров и драматичная музыка передает всю атмосферу побега и борьбы за жизнь при любых обстоятельствах.

  1. Унесенные ветром / Gone with the Wind (1939)

Автор книги: Маргарет Митчелл
Режиссер:  Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд

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Кадр из фильма “Унесенный ветром” (1939)

Первый цветной фильм в истории кинематографа «Унесенные ветром» до сих пор является любимым для многих женщин. Несравненная история любви из-под пера Маргарет Митчелл, стала основой настоящего шедевра индустрии кино. Несмотря на отсутствие умопомрачительных спецэффектов, к которым мы так привыкли сегодня, эта картина трогает до глубины души, заставляя задуматься о силе веры в свою любовь и свое счастье.

  1. Форест Гамп / Forrest Gump (1994)

Автор книги: Уинстон Грум
Режиссер: Роберт Земекис

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Гениальная игра Тома Хэнкса, глубокий и многогранный сюжет не смогут оставить равнодушным ни одного зрителя. Фильм на все времена идеально передает задумку автора произведения, а фразы героев становятся крылатыми. Если у Вас не хватает времени прочесть книгу, обязательно посвятите свой вечер просмотру «Фореста Гампа». Он однозначно пополнит Ваш список любимых фильмов.

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  1. Искупление/ Atonement(2007)

Автор книги: И́эн Макьюэ
Режиссер: Джо Райт

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Миллионы оттенков чувств и эмоций заложил режиссер Джо Райт в военную драму, над которой сценаристы трудились на славу. «Искупление» – это один из тех редких случаев, когда экранизация понравилась не только зрителям, но и автору книги.

Динамичный сценарий, любовь и ненависть, раскаяние и досада – всё в этом фильме заставит Вас задуматься о главных ценностях в жизни.

5. 12 стульев (1976)

Автор книги: Илья Ильф, Евгений Петров
Режиссер: Марк Захаров

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Мало современных отечественных комедий могут конкурировать с этим произведением. «12 стульев» были экранизированы шесть раз, но фильм Марка Захарова затмил их всех. При просмотре картины,  просто возьмите в руки эту книгу и убедитесь –  кинолента  сохранила лучшие шутки, сцены, а главное  – дух эпохи Остапа Бендера.  А благодаря дуэту Андрея Миронова и Анатолия Папанова этот фильм можно пересматривать бесконечно.

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