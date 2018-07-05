В материале — описание лучших пляжей Украины. Ведь совсем необязательно куда-то лететь, чтобы найти идеальный пляжный отдых. В нашем топ-10 пляжей Украины — моря, озера, реки. Каждый найдет себе что-то по нраву.

Одесса

Одесса — отличный вариант для тех, кто любит не только пляжный, а и более насыщенный, светский отдых с походами в театры, музеи, на концерты, прогулками по городу и посиделками в кафе и ресторанах. И в то же время не совсем подходит для тех, кто любит тихий и спокойный отдых, ведь с утра и до вечера пляжи, набережные, улицы и площади города кишат приезжими. Единственное, что стоит помнить, собираясь на отдых в этот город, — готовьте все заранее. С каждым годом Одесса встречает все больше туристов, а потому бронировать жилье опытные путешественники начинают еще в мае. И о билетах до Одессы также лучше позаботиться заблаговременно.

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