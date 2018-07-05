В материале — описание лучших пляжей Украины. Ведь совсем необязательно куда-то лететь, чтобы найти идеальный пляжный отдых. В нашем топ-10 пляжей Украины — моря, озера, реки. Каждый найдет себе что-то по нраву.
Одесса
Одесса — отличный вариант для тех, кто любит не только пляжный, а и более насыщенный, светский отдых с походами в театры, музеи, на концерты, прогулками по городу и посиделками в кафе и ресторанах. И в то же время не совсем подходит для тех, кто любит тихий и спокойный отдых, ведь с утра и до вечера пляжи, набережные, улицы и площади города кишат приезжими. Единственное, что стоит помнить, собираясь на отдых в этот город, — готовьте все заранее. С каждым годом Одесса встречает все больше туристов, а потому бронировать жилье опытные путешественники начинают еще в мае. И о билетах до Одессы также лучше позаботиться заблаговременно.
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Скадовск
Скадовск — курортный городок в Херсонской области на берегу Черного моря, куда каждый год съезжаются тысячи туристов из разных уголков Украины. Полюбили скадовские пляжи за их чистоту, а также за то, что береговая линия достаточно мелкая и за счет этого более теплая, что идеально подходит для отдыхающих с детьми. К тому же вода и воздух в Скадовске более насыщены йодом и бромом, а потому отдых здесь не только приятный, но и полезный. Заезжая в Скадовск, обязательно посетите остров Джарылгач — уникальное место украинской природы, один из самых больших островов Украины. Остров необитаемый, а потому удалось сохранить его природу в первозданном виде. Неудивительно, что именно пляжи Джарылгача являются самыми чистыми и красивыми, вода здесь невероятного голубого цвета и очень прозрачная. Единственный минус — отсутствие пляжной инфраструктуры, ведь это некоммерческая зона.
Бердянск, Бердянская коса
Одним из ключевых курортов Азовского моря является город Бердянск (Запорожская область) и его знаменитая Бердянская коса, одна из самых больших на территории Украины. Многие отдыхающие не очень-то нахваливают пляжи в самом городе, поскольку и мусора немало, и сами пляжи не слишком большие, что в сезон особо неудобно, да и многие из них не обустроены. Но вот о Бердянской косе плохие отзывы – редкость. Это уникальная заповедная зона, которая, помимо выхода в Азовское море, имеет на своей территории 6 больших лечебных озер с залежами лечебных грязей (хорошая альтернатива Мертвому морю). Все пляжи на косе бесплатные, чистые, песок мелкий и мягкий, за счет обилия растительности есть много прохладных зон.
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Шацкие озера, озеро Свитязь
Затока
Затока — это более спокойный и более доступный вариант отдыха, нежели Одесса. Именно поэтому туристов здесь ненамного меньше, чем в самом городе. Отличный вариант для тех, кто едет исключительно позагорать, поплавать… в общем, для тех, кто хочет расслабиться и побездельничать. Затока — это еще и бюджетный вариант отдыха. Можно снять комнату у частников от 150—200 грн. Большинство пляжей чистые и ухоженные, вода теплая и чистая, есть все необходимые условия и развита инфраструктура для отдыха. Для любознательных неподалеку есть Белгород-Днестровская крепость, а для тех, кому надоест море, — Днестровский лиман.
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Голубые озера
Еще одно украинское чудо природы, у берегов которого приятно провести отпуск, — это Голубые озера в селе Олешня (Черниговская область). Здесь, посреди сосновых лесов, находятся три уникальных озера, и летом немало путешественников заезжают сюда, дабы поплескаться в теплой лазурной воде. Около озер есть все необходимое: чистый песчаный пляж, детские площадки, места для ловли рыбы, беседки для пикника, множество кафе и баров. Вокруг озер выстроили немало туристических комплексов на любой вкус и бюджет. Здесь к услугам отдыхающих и небольшие деревянные домики для семей, и двухэтажные дома для больших компаний, а для бюджетных туристов есть кемпинги и палатки для аренды. По вечерам и на выходных для гостей устраивают развлекательную программу.