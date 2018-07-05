Год Желтой Земляной Собаки предвещает укрепление семейных традиций и поддержание теплых отношений с близкими. Собака помирит тех, кто давно был в ссоре, и поможет создать новые гармоничные отношения. Подробный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака ищите в нашем материале.

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Любовный гороскоп на 2018 год – Овен

Звезды пророчат Овну новые любовные отношения, которые очень быстро станут супружескими. Причем с большой вероятностью вашим избранником может стать тот человек, который раньше был просто другом. Будьте более сдержанными, мягкими и внимательными к партнеру. Кроме того, не обсуждайте личную жизнь с окружающими и всегда принимайте самостоятельные решения. В 2018 году Собака ждет от вас инициативности и уступчивости в любви. Всегда пытайтесь понять любимого человека в конфликтных ситуациях, не делайте преждевременных выводов.

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Любовный гороскоп на 2018 год – Телец

В год Собаки Тельцы будут окружены вниманием и любовью. Вас ждут признания, красивые ухаживания и даже предложения. Все, что от вас требуется, – быть социально активным и открытым для знакомств. К выбору избранника подходите разумно: сначала хорошо узнайте человека, а потом уже давайте волю чувствам. Так вы сможете избежать связей с корыстными и неискренними личностями. Семейные Тельцы смогут начать совместный бизнес с партнером. А если продумаете все детали в этом деле, то вашу пару будет ждать финансовый успех.

Любовный гороскоп на 2018 год – Близнецы

В 2018 году Близнецов ждут яркие и эмоциональные любовные отношения. Одиноким представителям знака звезды обещают судьбоносное знакомство, которое достаточно скоро приведет их в ЗАГС. Главное, не бойтесь быть искренними и не идеализируйте избранника. Для семейных Близнецов настанет время умиротворения и спокойствия в любви. Вы с партнером будете заняты приятными домашними хлопотами и опекой ближайших родственников. Любимый человек вас удивит своим романтическим настроением, окружит вниманием и заботой.

Любовный гороскоп на 2018 год – Рак

Звезды рекомендуют одиноким Ракам в 2018 году взять инициативу в свои руки и заняться устройством личной жизни. Чаще выходите в свет, общайтесь с друзьями, знакомьтесь и веселитесь – так вы встретите свою пару. Есть вероятность переезда вслед за любимым человеком, но это решение должно быть хорошо взвешенным. Раки, которые уже состоят в отношениях, смогут открыть с партнером общее дело. Также судьба вам приготовила много приятных сюрпризов, в том числе вас ждет долгожданное совместное путешествие.

Любовный гороскоп на 2018 год – Лев

У одиноких Львов появится возможность встретить свою половинку, но при условии, что вы не будете растрачивать энергию на случайные связи и флирт. Не секрет, что Львы любят признания и комплименты, но в год Собаки вам следует больше внимания и времени уделять избраннику. 2018 год – удачное время для начала совместной жизни, поэтому вам пора становиться серьезнее. Семейным Львам будет полезно для укрепления отношений отправиться на отдых.

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Любовный гороскоп на 2018 год – Дева

В год Желтой Собаки Девы смогут удачно устроить свою личную жизнь, только если сами проявят инициативу и пересмотрят свой внешний образ. Вас ждет судьбоносная встреча, которая повлияет на всю жизнь. Вы забудете все прошлые романы и захотите вступить в брак. Семейным Девам будет полезно добавить в личную жизнь чувственности и романтики. Также будьте с партнером социально активны, чаще посещайте мероприятия и встречайтесь с друзьями.

Любовный гороскоп на 2018 год – Весы

В 2018 году звезды рекомендуют Весам отключить голову и довериться внутреннему голосу – только так вы сможете встретить своего человека. Те Весы, которые уже состоят в отношениях, должны вести себя серьезнее и быть более уравновешенными. Иначе вы можете испугать партнера частой сменой настроения и необдуманными поступками. В семье у Весов будет все спокойно, хотя не мешало бы добавить романтики: не скупитесь на подарки, а еще лучше устройте второй медовый месяц.

Любовный гороскоп на 2018 год – Скорпион

Чтобы начать серьезные отношения в 2018 году, Скорпионам следует унять свой темперамент и научиться управлять эмоциями. Будьте мягче и терпимее к избраннику, не позволяйте себе ревновать. Анализируйте не только чужие ошибки, но и свои собственные! Только так вы сблизитесь с любимым человеком и даже сможете заключить крепкий брак. Также есть вероятность того, что вы восстановите прежние отношения.

Любовный гороскоп на 2018 год – Стрелец

Стрельцы в год Собаки пустятся в любовные приключения, ведь энергия и чувства будут бить через край. Главное, сразу расставьте приоритеты и определитесь, кто вам нужен. Также звезды пророчат возобновление прошлого романа, но об этом не стоит рассказывать на каждом шагу. Семейным Стрельцам нельзя ревновать, если они не хотят довести отношения до расставания. Уймите свою бурную фантазию – отныне только доверие должно править в вашей семье!

Любовный гороскоп на 2018 год – Козерог

Козероги в год Собаки встретят такого человека, с которым захочется связать жизнь. При этом звезды советуют вам сразу же проявить все свои лучшие качества: верность, серьезность, ответственность. Также для привлечения противоположного пола вам не помешает уделить больше внимания своей внешности: отправляйтесь в спортзал и обновите гардероб. Семейным Козерогам уже повезло: с вами рядом не просто любовник, но и хороший друг. Поддерживайте свои отношения, вносите разнообразие и продолжайте открывать в партнере новые качества.

Любовный гороскоп на 2018 год – Водолей

Собака приготовила одиноким Водолеям любовь с первого взгляда. Вы сразу же растворитесь в своем избраннике и задумаетесь о свадьбе. А если это будет такой же знак зодиака, то вам даже раздумывать нечего! В семейной жизни Водолеев прекратятся ссоры и начнется яркий разнообразный период. Вы захотите что-то сделать вместе: поехать в путешествие, поменять жилье или родить ребенка. Вашей энергии хватит на все!

Любовный гороскоп на 2018 год – Рыбы

В 2018 году Рыбам уготованы неожиданные встречи, красивые признания и ухаживания. Но вам стоит избирательно подходить к выбору партнера, тогда у вас будет роман с продолжением. Это будут искренние и стабильные отношения, если вы не будете придираться к прошлому своего партнера. Семейным Рыбам удастся наладить быт и улучшить финансовое положение. Благодаря этому и страсть вашей пары воспылает с новой силой.

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