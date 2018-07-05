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Телеканал СТБ / Когда праздник Ивана Купала в 2018 году

Когда праздник Ивана Купала в 2018 году

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Ивана Купала – старинный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию. В этот день принято гадать на суженого, поэтому незамужние девушки с особым трепетом ждут купальскую ночь. Когда праздник Ивана Купала в 2018 году будет отмечаться в Украине – читайте в нашем материале.
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По традиции праздник Ивана Купала принято отмечать 7 июля (24 июня по старому календарю). По мнению предков, именно в это время наивысший расцвет природы. Правда, некоторые считают эту дату неверной, ведь у наших предков праздник Ивана Купала был приурочен к середине лета, летнему солнцестоянию, которое приходится в 2018 году 21 июня.

Издавна люди придавали этому празднику особое значение и даже считали его мистическим. С самого утра отправлялись на водоемы. Считалось, что в этот день вода очищает физически, отгоняя все болезни, и духовно. Но не все спешили купаться, некоторые считали, что в водоемах кроется огромное количество нечисти, которая может и погубить.

Еще один символ Ивана Купала – огонь. Люди разжигали костры и прыгали через них. По поверью, тот, кто перепрыгнет и не заденет пламя, весь год будет удачливым и, возможно, сможет обрести настоящее счастье. Чтобы исполнить самое заветное желание, люди искали в лесу цветущий папоротник, а девушки пускали на воду венки, дабы узнать, как скоро они выйдут замуж.

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