Если вам нужно передохнуть от насыщенной июльской программы концертов или скоротать время в дороге, новый сериал – лучшее решение. Тем более, когда на середину лета запланировано сразу несколько многообещающих премьер. Мрачная драма по мотивам книги Гиллиан Флинн, автора «Исчезнувшей», или немного хоррора от старины Кинга? Читайте, какие сериалы выйдут на телеэкраны в июле 2018-го.

Острые предметы

Премьера: 7 июля 2018

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер

В главных ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Элиза Сканлен и др.

«Острые предметы» – дебютный роман Гиллиан Флинн, который буквально взорвал книжный рынок в 2007 году и прославил американскую писательницу как мастера современного психологического триллера. Несмотря на то, что права на экранизацию были выкуплены сразу после выхода книги, свет уже успели увидеть киноверсии двух других романов Флинн – «Исчезнувшая» (2014) и «Темные тайны» (2015). Первый, кстати, вошел в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США. Если вам тоже пришлась по вкусу мрачная атмосфера «Исчезнувшей» и «Темных тайн» с их загадками и нешаблонными сюжетными поворотами, весьма вероятно, что и «Острые предметы» станут попаданием в десятку.

Главная героиня сериала – криминальный репортер Камилла Паркер, которая возвращается в родной город после курса реабилитации в психиатрической клинике. Она надеется, что расследование убийств двух малолетних девочек позволит воплотить мечты о блестящей карьере и резко повысить свой журналистский статус. Шаг за шагом приближаясь к разгадке, Камилле приходится встречаться с собственными страхами и переживать личную драму. Создатели обещают мурашки по коже, колоритных персонажей, интригу, которая будет держаться до последних секунд, и много «острого» – от предметов до ощущений, эмоций и слов.

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Аванпост (Застава)

Премьера: 10 июля

Жанр: фэнтези

В главных ролях: Джессика Грин, Джек Стормоен, Имоджин Уотерхаус, Эндрю Ховард.

Фэнтезийная драма имеет все шансы заслужить звание «Игры престолов» для девочек: антураж похожий, крови и жестокости на порядок меньше, а на судьбу сильной и отважной Талон выпадут не только поединки во имя справедливости, но и любовные переживания. А еще в главной героине есть немножко от «Чудо-женщины» – обнаружившаяся внезапно сверхъественная сила, которой нужно научиться управлять, и с ее помощью может даже спасти мир.

По сюжету банда безжалостных наемников уничтожила деревню Талон, когда девушка была еще ребенком. Ей чудом удалось выжить благодаря загадочному спасителю, и с тех пор она пообещала однажды отомстить. Для этого надо ни много ни мало – отправиться на край цивилизации к неприступной крепости Аванпост. Во время своего путешествия Талон как обретет союзников (например, молодого гвардейского капитана Гаррета и пивовара-ученого Джанзо), так и столкнется с пугающим миром дикарей, где орудуют гоблины и похожие на зомби убийцы. Что из этого получится? Узнаем совсем скоро.

Смертельное влечение

Премьера: 10 июля

Жанр: комедия

В главных ролях: Сэльма Блэр, Эдвин Браун, Диана Рафаэль, Ребекка Високки, Мэнди Джун Турпин и др.

Пилотная серия «Смертельного влечения», римейка одноименного полнометражного фильма 1989 года, доступна к просмотру еще с февраля. И, признаемся честно, зрители восприняли ее неоднозначно. Судите сами. В центре сюжета – пользующиеся авторитетом три старшеклассницы по имени Хизер. Каждая из них со своими особенностями – темнокожая с нетрадиционной сексуальной ориентацией, толстушка и трансгендер. Они, кажется, озлоблены на весь мир, потому все время ищут способы насолить другим ученикам. Но находятся те, кто намерен положить конец тирании самопровозглашенных лидеров. Вот только финал начавшегося противостояния окажется непредсказуемым для обеих сторон.

Сериал понравится тем, кто готов с иронией посмотреть на массовое увлечение феминизмом и бодипозитивом, адекватно воспринимает черный юмор и жаждет чего-то легкого, но с социальным подтекстом. В общем, если это про вас, то попробовать стоит. Добавим, что фанатов оригинальной версии порадует появление в сериале Шеннен Доэрти, которая исполнила одну из главных ролей в «Смертельном влечении» 1989 года.

Паранормальный Веллингтон

Премьера: 11 июля

Жанр: комедия

В главных ролях: Кейван Новак, Мэтт Берри, Харви Гиллен, Натасия Деметриу.

Главными героями спин-оффа псевдодокументальной комедии «Реальные упыри» станут двое новозеландских полицейских, которым приходится регулярно сталкиваться с проделками разной нечистой силы. Набор стандартный – одержимость демонами, привидения, оборотни, ограбление пункта сдачи крови (угадайте кем) и элементы съемки в чем-то пародирующие «Секретные материалы». Кровавых убийств и жертвоприношений ждать не стоит: сверхъестественные сущности будут гораздо чаще попадаться на пьяных дебошах, мелких кражах в магазинах и купаниях в фонтанах голышом.

Касл-Рок

Премьера: 25 июля

Жанр: драма, триллер, ужасы, фантастика

В главных ролях: Андре Холланд, Билл Скарсгорд, Мелани Лински, Скотт Гленн и др.

Количество экранизаций книг Стивена Кинга уверенно движется к 100! И 13 из них – телесериалы. Этим летом у поклонников творчества «короля ужасов» появится возможность оценить еще одну киноработу по мотивам рассказов «касл-роковского цикла». О сюжете известно не много, но количество отсылок в трейлере к культовым произведениям Кинга («Оно», «Долорес Клейборн», «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», «Ловец снов», «Мизери», «Сердца в Атлантиде», «Сияние», «Мясорубка» и пр.) в купе с исполнительным продюсером Джей Джей Абрамсом, подарившим миру «Остаться в живых», продолжения «Звездных войн» и последние части киносериала «Миссия невыполнима», делает предстоящую премьеру одной из самых ожидаемых в 2018 году.

Для тех, кто не в теме, Касл-Рок – городок вымышленной топографии штата Мэн, в котором развиваются события большинства произведений Стивена Кинга. В его пределах сериал объединит персонажей разных рассказов американского писателя, которые сойдутся в решающей борьбе сил света и тьмы. И, да, в нескольких эпизодах зрители увидят Билла Скарсгорда, который так органично вписался в роль клоуна Пеннивайза из «Оно». Правда, совершенно в ином обличии. Мелочь, а приятно!

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