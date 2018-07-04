Любовный гороскоп на июль 2018: предсказания по знакам зодиака

Любовный гороскоп на июль 2018 года прогнозирует стабильность, укрепление чувств и переход на новый уровень отношений. Тех, кто готов с любовью и теплом оберегать свою вторую половинку, ждет гармония. Чего остерегаться и на что обратить внимание каждому знаку зодиака – читайте в любовном гороскопе на июль 2018 года.

Любовный гороскоп на июль 2018 Овен

В июле 2018 надеяться на новые знакомства не стоит, роман, который начнется в этом месяце, будет непродолжительным и оставит болезненные воспоминания. Тем Овнам, которые уже находятся в отношениях, звезды прогнозируют комфорт и взаимопонимание. Самое время выводить отношения на новый уровень – планировать создать семью, родить ребенка или переехать на новое место.

Любовный гороскоп на июль 2018 Телец

Одиноких Тельцов ждет спонтанная и нежданная любовь. К сожалению, все говорит о том, что чувства могут быть безответными. Придется потратить много сил, чтобы понять это. У семейных Тельцов большой риск потерять взаимопонимание со своей половинкой. Наберитесь терпения и помните, что всегда можно найти компромисс и сохранить гармонию в семье.

Любовный гороскоп на июль 2018 Близнецы

Тем Близнецам, которые находятся в поиске отношений, звезды советуют почаще выбираться из дома, ходить на встречи с друзьями, знакомиться в сети и записаться на курсы. В июле 2018 у вас большой шанс встретить свою половинку. Семейным Близнецам стоит больше внимания уделять своим любимым, проводить с ними больше времени, сходить на романтическое свидание или съездить в совместный отпуск.

Любовный гороскоп на июль 2018 Рак

Если вам кто-то нравится – проявите инициативу, сделайте первый шаг. Вспомните, что если вы молчите, то человек, которому вы симпатизируете, этого не узнает. Тех Раков, которые находятся на первых стадиях отношений, ждет важное событие, переход на новый уровень. Семейные Раки будут чувствовать гармонию, любовь и желание. Вы почувствуете подъем и захотите усыпать вашу половинку цветами и поцелуями, как в первые месяцы отношений.

Любовный гороскоп на июль 2018 Лев

В июле 2018 Львов ждет внезапная увлеченность. Внезапная сексуальная связь возможна даже у семейных представителей знака. Будьте внимательны и хорошо подумайте, чем это может для вас закончиться. Вы жаждите экспериментов, взрыва чувств и разнообразия, обсудите свои желания со своей второй половинкой и найдите компромисс.

Любовный гороскоп на июль 2018 Дева

В первой половине месяца Девам стоит избегать новых знакомств, свиданий или серьезных решений, касающихся своих отношений. Оставьте это на середину и конец месяца, именно тогда одиноким Девам стоит выходить на охоту. Семейных представителей знака ждет важное событие и только от вас зависит, позитивным оно будет или негативным. Позаботьтесь об этом заранее, поощряйте свою половинку и проявляйте свои чувства.

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Любовный гороскоп на июль 2018 Весы

Интересное, но не самое легкое время для Весов, вас ждет новое увлечение, возможно, коллегой или человеком уже состоящим в отношениях. У семейных Весов возможен роман на стороне, который придется держать в тайне. Также в вашу жизнь вернется человек, про которого вы давно забыли или хотели бы забыть. Наберитесь терпения, не горячитесь и хорошо обдумывайте свои слова и действия.

Любовный гороскоп на июль 2018 Скорпион

Семейные Скорпионы почувствуют поддержку от своей второй половинки. Звезды советуют почаще ходить на романтические свидания, записаться на совместные курсы или съездить в путешествие. Скорпионов, находящихся в поиске, ожидает непродолжительный, но очень яркий роман, возможно, на отдыхе или на работе. В июле 2018 Скорпионов буквально окружают вниманием и любовью, приготовьтесь к тому, что с вами будут флиртовать в самые неожиданные моменты.

Любовный гороскоп на июль 2018 Стрелец

Если вы недавно закончили длительные отношения, не стремитесь найти новые, наслаждайтесь своей свободой, спонтанным сексом, внезапными свиданиями и вниманием к себе. Некоторые Стрельцы вдруг вспомнят о своих бывших и захотят вернуть былую любовь. Хорошо взвесьте все за и против, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Семейных Стрельцов ждет не самый легкий период в отношениях, возможны ссоры и недопонимание.

Любовный гороскоп на июль 2018 Козерог

Вам пора поехать в отпуск, бросайте все и отправляйтесь на поиски приключений. Именно в путешествии вас ждут новые эмоции, чувства и любовь. Не задумывайтесь о будущем ваших отношений, просто наслаждайтесь моментом. Семейные Козероги будут чувствовать постоянные вспышки ревности к своей второй половинке, однако к концу месяца это пройдет, поэтому наберитесь терпения, чтобы не разрушить все, что строили с таким рвением.

Любовный гороскоп на июль 2018 Водолей

Девиз абсолютно всех Водолеев в июле 2018 – в омут с головой. В вас проснется рвение поменять все в своей жизни, влюбиться и переехать в другую страну. Вас ждут большие перемены, если вы таки решитесь что-то менять. Звезды говорят, что в этом месяце вас ждет новое большое чувство, которое может перерасти в длительные и прекрасные отношения. Но внимательно присматривайтесь к новым знакомым, возможно, вас обманывают.

Любовный гороскоп на июль 2018 Рыбы

Гороскоп предвещает семейным Рыбам гармонию и взаимопонимание со своей второй половинкой. Вы будете часто ходить на прогулки и романтические свидания, а летние ночи проводить в постели. Свободные Рыбы так и источают желание любви, и окружающие это чувствуют. У вас будет много свиданий и новых интересных знакомств, если вы откроетесь и пойдете навстречу своим желаниям.

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