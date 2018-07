Куда пойти в Киеве на выходных 7–8 июля 2018 года

На улице лето, а значит, сидеть в выходные дома – просто непозволительно. И если жаркие дни – радость на любителя, то теплые летние вечера просто обязывают провести их в удовольствие. Куда пойти на выходных 7–8 июля в Киеве, чтобы провести время интересно, знает редакция сайта STB.UA. Подробности – в материале.

Этно-вечеринка «В ночь на Купала»

Когда: 7 июля 18:00

Где: CARIBBEAN club, ул. С. Петлюры, 4

Стоимость: от 150 грн

Окунитесь в магический мир музыки и украинских традиций. «В ночь на Купала» – это концертно-развлекательная программа, участниками которой станут все гости праздника. Они и будут создавать атмосферу давнего традиционного украинского действа – Ивана Купала.

Всех гостей ждет живая музыка, дружеская атмосфера, прекрасное настроение, вкусная кухня, угощения, а также различные активности и импровизации!

В программе:

концерт

интерактивная программа

танцевальные мастер-классы

коллективное пение

обряды

конкурсы

плетение венков

конкурс вышиванок

модный показ дизайнерских венков и коллекции этнической одежды

Спектакль «Маленький принц»

Когда: 7 июля 19:00

Где: театр «Маскам Рад», Бульвар Леси Украинки 12–14

Стоимость: от 110 грн

Спектакль о вечном и непреходящем. Он близок каждому человеку, независимо от возраста, образования и социального положения.

История о Маленьком принце, который смеялся, словно тысячи колокольчиков, и жил на крошечной планете, на которой росли только баобабы и вдруг случайно выросла одна единственная Роза, капризная, строптивая, но прекрасная в своей непосредственности. Поссорившись с ней, Маленький принц долго путешествовал, побывал на разных планетах и наконец попал на Землю, где узнал много нового. Простая и трогательная история, которая точно не требует дополнительного представления.

Фестиваль гриль – BBQ в Мануфактуре

Когда: 7 и 8 июля

Где: Мануфактура Outlet Village, Обуховское шоссе, 2

В самый разгар лета хочется убежать от шумного города куда-нибудь на свежий воздух. Куда-нибудь, где пахнет жареным мясом и аппетитными сосисками на гриле. Куда-то, где играет приятная музыка, а дети играют на мягкой зеленой траве.

Фестиваль Гриль – BBQ не только вкусно накормит, но и сотворит отличную атмосферу для по-настоящему крутого отдыха. Подробности на странице в Facebook.

Atlas Weekend

Когда: 3–8 июля

Где: ВДНГ, пр-т академика Глушкова, 1

Стоимость: от 1000 грн

Четвертый фестиваль Atlas Weekend проходит в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7 сценах выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди самых именитых: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza и многие другие.

United Drift Challenge

Когда: 8 июля 11:00

Где: Автодром «Чайка»

Стоимость: от 399 грн

Уже в это воскресенье на автодроме «Чайка» состоится грандиозное событие – United Drift Challenge (UDC-2018). Мероприятие обещает собрать большое количество зрителей, каждый из которых ощутит, что такое автошоу, настоящие автомобили и, конечно же, дрифт.

Международная гоночная трасса автодрома «Чайка» – давно известная фанатам дрифта не только в Украине, но и стран бывшего СНГ и ближнего зарубежья. Очень опасная, но интересная трасса не прощает ошибок, а потому зрителей ждет немало моментов, которые заставят их застывать в изумлении. Подробная информация на официальной странице мероприятия в Facebook.

