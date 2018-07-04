Куда пойти в Киеве на выходных 7–8 июля 2018 года

На улице лето, а значит, сидеть в выходные дома – просто непозволительно. И если жаркие дни – радость на любителя, то теплые летние вечера просто обязывают провести их в удовольствие. Куда пойти на выходных 7–8 июля в Киеве, чтобы провести время интересно, знает редакция сайта STB.UA. Подробности – в материале.
Этно-вечеринка «В ночь на Купала»
Когда: 7 июля 18:00
Где: CARIBBEAN club, ул. С. Петлюры, 4
Стоимость: от 150 грн
Окунитесь в магический мир музыки и украинских традиций. «В ночь на Купала» – это концертно-развлекательная программа, участниками которой станут все гости праздника. Они и будут создавать атмосферу давнего традиционного украинского действа – Ивана Купала.
Всех гостей ждет живая музыка, дружеская атмосфера, прекрасное настроение, вкусная кухня, угощения, а также различные активности и импровизации!
В программе:
- концерт
- интерактивная программа
- танцевальные мастер-классы
- коллективное пение
- обряды
- конкурсы
- плетение венков
- конкурс вышиванок
- модный показ дизайнерских венков и коллекции этнической одежды
Спектакль «Маленький принц»
Когда: 7 июля 19:00
Где: театр «Маскам Рад», Бульвар Леси Украинки 12–14
Стоимость: от 110 грн
Спектакль о вечном и непреходящем. Он близок каждому человеку, независимо от возраста, образования и социального положения.
История о Маленьком принце, который смеялся, словно тысячи колокольчиков, и жил на крошечной планете, на которой росли только баобабы и вдруг случайно выросла одна единственная Роза, капризная, строптивая, но прекрасная в своей непосредственности. Поссорившись с ней, Маленький принц долго путешествовал, побывал на разных планетах и наконец попал на Землю, где узнал много нового. Простая и трогательная история, которая точно не требует дополнительного представления.
Фестиваль гриль – BBQ в Мануфактуре
Когда: 7 и 8 июля
Где: Мануфактура Outlet Village, Обуховское шоссе, 2
В самый разгар лета хочется убежать от шумного города куда-нибудь на свежий воздух. Куда-нибудь, где пахнет жареным мясом и аппетитными сосисками на гриле. Куда-то, где играет приятная музыка, а дети играют на мягкой зеленой траве.
Фестиваль Гриль – BBQ не только вкусно накормит, но и сотворит отличную атмосферу для по-настоящему крутого отдыха. Подробности на странице в Facebook.
Atlas Weekend
Когда: 3–8 июля
Где: ВДНГ, пр-т академика Глушкова, 1
Стоимость: от 1000 грн
Четвертый фестиваль Atlas Weekend проходит в Киеве на ВДНГ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7 сценах выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди самых именитых: The Chemical Brothers, Martin Garrix, Placebo, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza и многие другие.
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United Drift Challenge
Когда: 8 июля 11:00
Где: Автодром «Чайка»
Стоимость: от 399 грн
Уже в это воскресенье на автодроме «Чайка» состоится грандиозное событие – United Drift Challenge (UDC-2018). Мероприятие обещает собрать большое количество зрителей, каждый из которых ощутит, что такое автошоу, настоящие автомобили и, конечно же, дрифт.
Международная гоночная трасса автодрома «Чайка» – давно известная фанатам дрифта не только в Украине, но и стран бывшего СНГ и ближнего зарубежья. Очень опасная, но интересная трасса не прощает ошибок, а потому зрителей ждет немало моментов, которые заставят их застывать в изумлении. Подробная информация на официальной странице мероприятия в Facebook.
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